Havalimanında büyük sürpriz! Rafa Silva Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Portekizli futbolcu Rafa Silva, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için ikinci başkan Hüseyin Yücel ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ile birlikte Portekiz'den özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 31 yaşındaki oyuncuyu, çok sayıda taraftar karşıladı.

SÜRPRİZ FORMA DETAYI

Rafa Silva'nın gelişi ile beraber forma detayı dikkat çekti. Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formalarından biri de belli olurken oyuncu kamera karşısına üzerinde yeni sezon forması ile çıktı. Siyah-beyazlılar, daha sonra bu formayı "Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı. Beşiktaş Kulübü 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada" sözleriyle açıkladı.

SİLVA'NIN İLK SÖZLERİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Silva, "Çok mutluyum burada olduğum için. Beşiktaş'ı seçmek çok kolay bir karar oldu. Hep beraber kupa ve zaferler kazanmak için çalışacağız. Taraftara verebileceğim söz zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Bunun sözünü verebilirim. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarın atmosferini, nasıl bir atmosfer yarattıklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok heyecanlıyım" dedi.

FEYYAZ UÇAR: KENDİSİNE HOŞ GELDİN DİYORUZ

Rafa Silva ile beraber Feyyaz Uçar ve Hüseyin Yücel de açıklamalarda bulundu. Feyyaz Uçar, "Uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda Portekiz'in ünlü yıldız oyuncusu Rafa Silva'yı getirdik. Bizzat Hüseyin başkanımız kendi alıp getirdi. Kendisine hoş geldin diyoruz. Tabii ki bundan sonraki süreci hep beraber izleyeceğiz Rafa Silva'ya tekrardan hoş geldin diyoruz" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL: DAHA ÇOK BULUŞACAĞIZ

Transferde önemli rol oynayan Hüseyin Yücel ise, "Hayırlı olsun, bu günler daha kötü günlerimiz daha iyi günler göreceğiz. Hep beraber burada daha çok buluşacağız inşallah" şeklinde konuştu.