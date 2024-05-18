Beşiktaş-Hatayspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasıbda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR hakemi olarak da Portekizli Gustavo Correira görev yapacak.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF AVRUPA

Geride kalan 36 haftada 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 5. sırada girdi. Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden siyah-beyazlı ekip için kalan son 2 haftada alacağı puanlar büyük önem taşıyor.

HATAYSPOR'DA LİGDE KALMA HESAPLARI

Düşme hattında kritik noktada bulunan Atakaş Hatayspor, 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 18. sırada yer aldı. Akdeniz ekibi, tehlike bölgesinden uzaklaşarak ligde kalma hesapları yapıyor.

iLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Svensson, Al-Musrati, Demir Ege, Semih, Chamberlain, Rashica, Cenk.

Hatayspor: Bekaj, Cemali, Burak, Kilama, Kamil Ahmet, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjemaa, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg.