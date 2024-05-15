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Beşiktaş, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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