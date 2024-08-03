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Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

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Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Siyah-beyazlılar, bu zaferle birlikte 2006 ve 2022'nin ardından bu kupayı 3. kez müzesine götürmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takımda Victor Nelsson 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, sahadan 5-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ 21. SANİYEDE ÖNE GEÇTİ

Rashica'nın Galatasaray savunmasının arkasına doğru havalandırdığı topu Nelsson ıskaladı ve Immobile Muslera ile karşı karşıya kaldı. İtalyan golcü ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu filelere yolladı takımını henüz 21. saniyede 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 3-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

IMMOBILE'DEN TARİHE GEÇEN GOL

Siyah-beyazlılardaki ilk golünü Galatasaray'a atan Ciro İmmobile, Mauro Icardi'ye ait olan Süper Kupa tarihinin en erken golü rekorunu 21. saniyede attığı golle kırdı. İcardi, geçen sezon Fenerbahçe'nin 1. dakikada sahadan çekildiği ve Galatasaray'ın 3-0 hükmen galip sayıldığı Süper Kupa maçının 50. saniyesinde attığı golle bu rekora sahip olmuştu.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

GALATASARAY'IN 2 GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Beşiktaş'ın golünün ardından ataklarını sıklaştıran Galatasaray'ın üst üste bulduğu 2 gol de ofsayta takıldı. 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla fileleri havalandıran Mauro Icardi'nin, 14. dakikada ise topu ağlara gönderen Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

SVENSSON BEŞİKTAŞ'I RAHATLATTI

Karşılaşmanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, 53. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Milot Rashica'nın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Jonas Svensson, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

IMMOBILE BU KEZ PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş, 79. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın Gedson Fernandes'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Siyah-beyazlılarda 80. dakikada topun başına geçen Ciro Immobile, topu filelere gönderdi ve kendisinin 2., takımının ise 3. golünü kaydetti.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

NELSSON KIZARDI

Galatasaray'da Ciro Immobile'nin ilk golünde büyük bir hata yapan Victor Nelsson, Muslera'ya attığı pas kısa kalınca araya giren Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yaptığı müdahale sonrası 87. dakikada kırmızı kart gördü. Bu kartla birlikte sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

RAFA SILVA SAHNEDE

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin ardından bir yeni transfer daha sahne aldı. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva, güzel futbolunu 90+1. dakikada attığı golle süsledi ve skor 4-0'a geldi.

GENÇ MUSTAFA SKORU BELİRLEDİ

Siyah-beyazlılar, bu golden yalnızca 1 dakika sonra 17 yaşındaki genç golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golüyle 5-0'ı buldu. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

BRONCHKORST'TAN 18 YIL SONRA BİR İLK

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronchkorst, Beşiktaş'ın başında ilk resmi maçında ilk galibiyet aldı ve kupa kazandı. Hollandalı teknik adam ayrıca Beşiktaş'ta 18 yıl sonra bir ilki yaşardı. Giovanni van Bronchkorst, Jean Tigana'dan bu yana (Temmuz 2006) Beşiktaş'ın başında Süper Kupa'yı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu

KARTAL'IN 3. SÜPER KUPA ZAFERİ

Galatasaray'ı Ciro Immobile (2) Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golleriyle 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olan Beşiktaş, bu zaferi 3. kez elde etti. Siyah-beyazlılar, daha önce 2006 ve 2022'de bu kupanın şampiyonluk sevincini yaşamıştı. Ezeli rakibine kaybeden sarı-kırmızılılar ise 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupa'yı 7 kez ile en çok kazanan kulüp konumunda. (2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2024)

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (67)

şahabettin Ayyıldız:

Büyükekşi artık yok

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yanıtYanıtla
Karaşal:

Sezon sonunda görüşürüz. 5. Yıldız yolda geliyor.

yanıt59
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Mana ve Mantık:

Ya abi gözünü seveyim.. Dünyada bir sürü savaş varken.. Futbol mu oynanır veya izlenir ?

yanıt63
yanıt127
Bandorma:

futbol izlemeye başladık iyi oldu ayrılması…

yanıt95
yanıt5
Veysel null:

Galatasaray neden maça Kerem aktürkoglu ve Berkan denilen işe yaramazlarla başlasın ki? Barış Alper, Davinson sanchez, Zaha dururken? Galatasaray tıpkı en son fener maçı gibi bu maçı da bilinçli bir şekilde size verdi. Ama yüzüne gözüne bulaştırıp ağır bir skor olacağını tahmin edemediler galiba.

yanıt23
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Enes Avşar:

Valla helal olsun neredeyse kusursuza yakın bir maç çıkardı Beşiktaş. Galatasaray sahada yoktu zaten...

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Yasar Unal:

Desteksiz GS yok hükmündedir.

yanıt28
yanıt1
Engin Çalık:

saplaaaaaaaaaaaaaaaa

223
18
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Kadir Bilgehan Bilgili:

Tebrikler Beşiktaş'ım????

216
16
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Muammer Top:

her yerde her zaman kara kartal kutlarım

186
15
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