Beşiktaş, Fernando Santos ile son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi

Beşiktaş, teknik direktörü Fernando Santos ile çıktığı son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, Fernando Santos yönetiminde çıktığı son 4 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Santos'un öğrencileri, bu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ve Konyaspor'u mağlup ederken, Kayserispor deplasmanından ise 1 puanla döndü. Siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Antalyaspor'a karşı da üstünlük kurdu. - İSTANBUL