Beşiktaş derbi havasına girdi! Şenol Güneş'in pozu etkileşim yağmuruna tutuldu

Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş, sosyal medya hesabından Şenol Güneş paylaşımı yaptı. Hayli neşeli ve mutlu gözüken Güneş'in fotoğrafa dakikalar içinde beğeni yağdı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Pazar günü saat 20.30'da Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. İki takımın da derbi hazırlıkları son sürat devam ediyor. Siyah-Beyazlılar, taraftarını derbi havasına sokacak bir paylaşım yaptı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli hocası Güneş'in hayli neşeli olduğu bir andan kare paylaştı. İki elini havaya kaldırıp poz veren Güneş'in fotoğrafına kısa süre içinde etkileşim yağdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar Güneş'in pozuyla derbi havasına girdi.

KADIKÖY'DE GALİBİYETİ YOK

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, bugüne kadar Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olduğu hiçbir maçı kazanamadı. Derbi öncesi enerjisi yüksek gözüken Güneş'in mutluluğu taraftarları da etkiledi.

İşte taraftarlardan gelen bazı yorumlar: