Beşiktaş'ta hayal kırıklığı sezonu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 60 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde son 5 sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, bu sezonki en büyük hedefi olan Türkiye Kupası'na da ulaşamayınca taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamladı. Siyah-beyazlılar, 34 haftada 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamladı. Rakip ağları 59 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 40 gole engel olamadı.

Sezona Solskjaer ile başladı

Siyah-beyazlılar, sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başladı. Ancak Kartal, Avrupa kupalarına play-off turunda veda edince Solskjaer ile yollarını ayırdı. Solskjaer'in yerine de Sergen Yalçın göreve geldi.

Beşiktaş, sezon başındaki bu değişikliğiyle son 5 sezonda 9 teknik adamla çalışılmış oldu. 2020-2021 sezonundaki şampiyonluğundan ardından görevi bırakan Sergen Yalçın'dan sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer takımın başına geçti.

Tam 34 futbolcuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta bu sezon kadroda da büyük bir değişim yaşandı. 19 oyuncu takıma katılırken, 34 futbolcuyla ise yollar ayrıldı. Ayrıca sezon öncesi Avusturya kampına katılan 35 oyuncudan ise 25'i de takımdan gönderildi.

Siyah-beyazlılarda bu sezon; David Jurasek (Benfica-kiralık), Tammy Abraham (Roma-kiralık), Orkun Kökçü (Benfica-kiralık), Wilfred Ndidi (Leicester City), Taylan Bulut (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Rangers), El Bilal Toure (Atalanta-kiralık), Tiago Djalo (Juventus), Vaclav Cerny (Wolfsburg), Cengiz Ünder (Fenerbahçe-kiralık), Gökhan Sazdağı (Kayserispor), Jota Silva (Nottingham Forest-kiralık), Yasin Özcan (Aston Villa-kiralık), Kristjan Asllani (Inter-kiralık), Junior Olaitan (Göztepe), Hyeon-gyu Oh (Genk), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Amir Murillo (Marsilya), Devis Vasquez (Roma-kiralık) kadroya dahil edildi.

Gedson Fernandes (Spartak Moskova), Keny Arroyo (Cruzeiro), Bakhtiyor Zaynutdinov (Dinamo Moskova), Moatasem Al-Musrati (Verona-kiralık), Jackson Muleka (Al Kholood), Semih Kılıçsoy (Cagliari-kiralık), Onur Bulut (RAMS Başakşehir), Arthur Masuaku (Sunderland), Ciro Immobile (Bologna), Fahri Kerem Ay (İstanbulspor-kiralık), Adnan Karahisar (Adana 01 FK-kiralık), Göktuğ Baytekin (Sakaryaspor-kiralık), Yakup Arda Kılıç (Novi Pazar/Karşıyaka-kiralık), Amir Hadziahmetovic (Hull City-kiralık), Elan Ricardo (Athletico Paranaense/Deportes Tolima-kiralık), Can Keleş (Kocaelispor), Jean Onana (Genoa-kiralık), Kerem Atakan Kesgin (Sivasspor), Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Emrecan Terzi (Serikspor/Sakaryaspor-kiralık), Arda Berk Özüarap (68 Aksarayspor-kiralık), Azad Demir (Galata SK), Ernest Muçi (Trabzonspor-kiralık), Tayyip Talha Sanuç (Gaziantep FK-kiralık), Joao Mario (AEK-kiralık), Emrecan Uzunhan (İstanbulspor-kiralık), Mert Günok (Fenerbahçe), Gabriel Paulista (Corinthians), Jonas Svensson (Rosenborg), David Jurasek (Kiralıktan döndü/Benfica), Demir Ege Tıknaz (Braga), Rafa Silva (Benfica), Tammy Abraham (Aston Villa) ve Alex Oxlade-Chamberlain ile ise yol ayrımına gidildi.

Necip Uysal kadro dışı kaldı

Kartal'da ayrıca bu sezon beklenmedik bir kadro dışı kararı da alındı. Siyah-beyazlı formayı 22 yıldır terleten Necip Uysal, alınan kararla kadro dışı kaldı. 35 yaşındaki futbolcu da bu kararın ardından sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Avrupa macerası kısa sürdü

Beşiktaş, bu sezonki Avrupa macerasına Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan başladı. Bu turda Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile eşleşen siyah-beyazlılar, iç sahada 4-2 ve deplasmanda da 2-0 kaybederek Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndan yoluna devam etti. İrlanda temsilcisi St Patrick'i 4-1 ve 3-2'lik skorlarla yenerek play-off turuna kalan Kara Kartal, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre ekibi Lozan'a evinde 1-0 kaybedince henüz ağustos ayında Avrupa defterini kapamış oldu.

41 yıl sonra büyük maç kazanamadı

Sergen Yalçın'ın takımı, sezonu 41 yıl sonra büyük maç kazanamadan tamamladı. Siyah beyazlılar, bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sadece 2 puan çıkarabildi. Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleleri 3-2 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda berabere kalıp, evinde 1-0 mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Trabzon'da 3-3 berabere kaldığı Trabzonspor'a ise Kartal, sahasında 2-1 yenildi.

Türkiye Kupası hedefi gerçekleşmedi

Süper Lig'e erken havlu atan ve şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bırakan Beşiktaş, hedef olarak Türkiye Kupası'nı belirlemişti. Kupayı alıp önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne tek eleme oynayarak katılmayı planlayan siyah-beyazlılarda bu hedef de gerçekleşmedi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında Konyaspor'a son dakika penaltısıyla kaybeden Kara Kartal'da bu mağlubiyetle de bir kopma yaşandı.

Taraftarlar, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti

Türkiye Kupası'na veda edilen Konyaspor maçı, taraftarlar ile yönetim ve Teknik Direktör Sergen Yalçın arasındaki bağları da kopardı. Söz konusu mücadelenin ardından siyah-beyazlı taraftarlar, hem Serdal Adalı başkanlığındaki yönetimi hem de Yalçın'ı istifaya davet etti.

Bu tezahüratlar, ligde Dolmabahçe'de alınan Trabzonspor yenilgisiyle de hat safhaya ulaştı. Kupadaki hüsranın üzerine bir de bordo-mavililere karşı alınan mağlubiyet sonrası istifa tezahüratları Tüpraş Stadyumu'nda uzun süre devam etti.

59 gol 17 farklı oyuncudan geldi

Kara Kartal'ın sezon boyunca ligde attığı 59 gol 17 farklı futbolcudan geldi. Siyah-beyazlıların ligdeki en skorer ismi 8 golle kaptan Orkun Kökçü oldu. Orkun'u, devre arasında takımdan ayrılan Tammy Abraham 7 golle takip etti. Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh da 6 kez fileleri sarstı. Yine kış transfer döneminde takıma veda eden Rafa Silva ile birlikte Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Vaclav Cerny ile Jota Silva da 5'er kez gol sevinci yaşadı.

Tiago Djalo, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan 2'şer defa ağları sarsarken, Milot Rashica, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Emmanuel Agbadaou ve Amir Murillo da takıma 1'er gollük katkı sağladı.

En çok süre alan Orkun Kökçü

Siyah-beyazlılarda ligde en çok süre alan futbolcu yine Orkun Kökçü oldu. 30 mücadelede forma giyen Orkun, 2 bin 485 dakika sahada kaldı. Mili futbolcuyu, 2 bin 250 dakika ile Ersin Destanoğlu izledi. Rıdvan Yılmaz ile Vaclav Cerny de 2 bin 08 dakika ile en çok süre alan oyuncular arasında yer aldı.

Süper Lig'de en çok maç oynayan oyunculara bakıldığında ise 30'ar maçla Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny zirveyi paylaştı. Bu iki futbolcunun arkasından 26 maçla Cengiz Ünder geldi. Ersin Destanoğlu, Milot Rashica, Rıdvan Yılmaz ile Wilfred Ndidi de 25'er mücadeleyle sıralamada kendilerine yer buldular. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı