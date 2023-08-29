Beşiktaş Başkanı Çebi: İşimin başındayım

İSTANBUL,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi'nin öne çıkan açıklamaları şöyle:

"Beşiktaş'la benim üzerimde oluşturulmak istenen yapay bir baskı var. Şov yapmadan Beşiktaş'ın gerçek sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Söz konusu Beşiktaş olduğunda bizim işimizde şov veya başka bir türlü söylem olmaz.

"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

İşimin başındayım. Başkan olduğumdan beri dört kez kovid geçirdim. Şirketimde olmadığım için oluşan zararlarla zor durumda kaldım. Beni televizyonlarda göremeyenler işimin başında olmadığımı iddia ediyorlar. Mesleklerini icra etmekten aciz kişilerin bu eleştirileri yapması ağrıma gidiyor.

En zor dönemde en yüksek oyla seçilmiş başkanım. O günler unutuldu. Elektrik faturaları ödenmemiş, personele maaş yatmamış, icra dosyaları gırla giderken bugün her türlü borcun anında ödendiği günlere geldik. Kimseye mahcup olmadan kulübü yönetiyoruz. Oynanan kirli oyunu Beşiktaş camiası görsün istiyorum. Herkes evinde otururken dört kez kovid oldum, kolumu kırdım. Art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağım. Yönetici arkadaşlarımı tahrik ederek bezdirmeye çalışanlar var.

"KONGREYE HESAP VERİRİM"

Süleyman Seba vefat ettikten sonra baş tacı yapıldı. Keşke Mesut Arda sağ olsaydı da anlatsaydı, Seba, "Sen bana benziyorsun ve Beşiktaş'ın haklarını koruyacak başkansın, inşallah sonun bana benzemez" dedi. Seba'ya benzemeye gayret ediyorum. İnşallah sonum ona benzer de kıymetimiz ayrıldıktan ya da vefat ettikten sonra anlaşılır. Seba'dan sonra gelen başkanların yaptıkları ya da yapmadıkları ortada. Bana değil makama saygı istiyorum. Beşiktaşlılar kimseye arkadan küfretmez. Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Kongre bana burada işin bitti diyene kadar buradayım. Başkasının git demesiyle gitmeyeceğim. Ben sadece kongreye hesap veririm. Taraftarlarımızın mutlu olması için her şeyi yapıyorum. Tribünlerde aleyhimde bağırtanlar belli. Gerçekten kızan taraftarlar başımın üstünde. Taraftarlarımızdan ricam; maçın bitmesini bekleyin, sonrasında istiyorsanız bana bağırın.

Bu sezon yirmi bin kombine sattık. Hala bilet almak isteyenler var. Statta oluşan boşlukların nedeni kombine alan taraftarlarımızın gelmedikleri maçlar için biletlerini kulübümüze devretmemeleri. Bilet fiyatları rakiplerimize göre uygun seviyede.

"YAZ AYLARINDA YAPILAN TRANSFERLERLE ŞAMPİYON OLUNMUYOR"

Ben hileli hiçbir evrak yapmama. 500 milyonluk yayın gelirinin 100 milyona düştü süreçte 10 liralık transfer 1 liraya nasıl yapılıyor? Bunları TFF inceleyecek. Bizim şeffaf olma sözümüz var. Yıldız transfer için kulübü ateşe atmam. İki ay maaşı ödenmediği takdirde futbolcu sözleşmesini feshedebilir ve geri kalan parasını talep edebilir. UEFA'ya verdiğimiz taahhüt var. Sorumluluklarımızı yerine getiremezsek Avrupa'dan men edilebiliriz. Bu riski nasıl alacağız? Geliri gider denk bir kulüp yaratacağız dedik. TFF eğer iyi niyetliyse yapılan transferleri inceler. Ali Koç 10 milyon dolar verdim diyor bu adam 3'e imza atmış dendiğinde bu incelenmeyecek mi? TFF'de bu konuyla ilgili küme düşme cezası olduğu bilinmiyor mu? Bana güvenin en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra sponsorlukları açıklayacağız. Bir kuruş fazla kazanmak için verdiğimiz mücadeleyi göreceksiniz. Yaz aylarında yapılan transferlerle şampiyon olunmuyor. Biz takım içinde huzurlu bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Limitlerin dışına çıkınca huzur bozulur. Biz bu şekilde başarılı olacağız. Bu takıma yıldız oyuncular da geldi. Bazen olmayınca olmuyor. Amatör branşlarımıza sponsorlar bulduk ve iyi takımlar kurduk.

"ALLAH BENİ PARALAR NEREDE DENMESİNDEN KORUSUN"

Plaza satarak oyuncu transfer etmeyeceğiz. Allah beni "Paralar nerede" denmesinden korusun. Her yöneticimin namusuna kefilim. Genel kurul isterse evime giderim. Aileme ne hakla küfür ediliyor? Beşiktaş'ı çok sevdiğim için bunları yutacağım sonrasında Allah'a havale edeceğim. Eleştiriye varım ama küfür etmeyin. Küfür edenlerin Beşiktaşlı olduklarına inanmıyorum. Taraftarla kavga eden başkan olmayacağım. Genç bir yönetim kurulu oluşturdum, birilerinin yetişmesini istiyorum. Kulübün insan kaynaklarını belli bir seviyeye taşımak istiyorum.

Taraftarlarımızdan rica ediyorum; bağıracaksanız maçtan sonra bağırın, takımı motive edin ve maça gelemeyecek kombine sahipleri biletlerini kulübe devretsin.

Ceyhun Kazancı gidene kadar ailesine küfredildi. O gittiğinden beri onun işleriyle de uğraştığım için huzurunuza çıkamadım. Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum. Ailesinin baskısıyla görevi bıraktı. Vicdanınız varsa küfür ettiğiniz için ayıp ettiğinizi söyleyin. Başkanlığa geldiğimde eşimin haberi olmadan dairelerimi ipotek ettirdim. Bunun hiç mi hatırı yok. Futbolcuya kötü oynama hakkı veriliyorsa yöneticinin de böyle bir hakkı olmalı.

"PENDİKSPOR MAÇININ TEKRARLANMASINI İSTİYORUM"

Televizyonda bağırmak benim tarzım değil. TFF ile olan sorunları çözmek için yazı yazmayı uygun gördüm. Genel kurul bana bu tarz için yetki verdi. Federasyon son maçla ilgili gönderdiği cevapta hakemin hata yaptığını kabul ediyor. Hakeme sorulmuş mu acelesi neymiş? Camiamızdan özür dilediniz mi? Hatanın kural hatası olarak değerlendirilmesini ve maçın tekrarlanmasını istiyorum. Maçı kazanınca tebrikler hocaya ve oyunculara, kaybedince Allah belanı versin başkan. Bu süreçte beni arayan üyelerimiz oldu. Seba'ya yaptılar sen dik dur dediler. TFF'ye karşı en büyük kavgayı veren başkan benim.

Hakemlerin gitmesini isteyen, geri geldiklerinde niye geldiler diyen benim. İyi ki döndüler diyen bir başkan Trabzonspor maçından sonra gece yarısı açıklamalar yapıyor. Geçen sezon bağırdılar tuttu. Federasyona sesleniyorum, hakemlerin gitmesiyle ilgilenmeyen kulüp başkanlarının ifadelerini dikkate almayın.

Talisca gündeme geldi, kulübüne müracaat ettik ve hayır cevabı aldık. Gitmesine niye engel olmadık? Giderken eleştirmeyenler bugün gelmedi diye eleştiriyorlar. Ramos'la ilgilendik. Kimse sponsor olmak için aramadı. İki yıl için 50 milyon avroluk bir maliyeti vardı. Dönün oyuncunun son senesini inceleyin.

"ESKİ HAKEMLER GENÇ HAKEMLERİN BEYİNLERİNİ YIKIYORLAR"

Yayın geliri 500 milyondan 100 milyona düşmüş. Bize verilen cezalar on kat artmış. Bana ve yöneticilerime 1 milyon 400 bin lira ceza veriliyor. Kulüplere para bulmak için oradasınız. Can yakarak susturma yönteminiz varsa biz onları da öderiz. Bizimle uğraşana kadar yayın gelirlerini artırın. Türk futbolunun marka değeri düşüyorsa bunda herkes kadar TFF'nin de payı var, yokmuş gibi davranmayın. Eski hakemler görev yapıyorsa yeni gelen bir çuval incir de berbat oluyor. Eski hakemler genç hakemlerin beyinlerini yıkıyorlar. Ben hakemleri sıfırlayın dedim, karıştırın demedim. Hakem camiasından bize hainlik geliyorsa bunun hesabını soracağım. Hakemler kendilerine çekidüzen versinler.

"BEŞİKTAŞ'IN HAKKINI YİYENLE KAVGA EDECEĞİM"

Geçtiğimiz sezonun devre arasında iyi transferler yaptık. Geçen sezonun ikinci yarısını lider tamamladık. Depremden sonraki olaylarla ilgili söylemlerimiz başka yerlere çekildi. Deprem sonrası verdiğimiz mücadeleyi kimse bilemez. Şampiyon olan rakibimizin başkanı altı puan da verdim diyor. Sonra bir yöneticisi uyum içinde olalım diyor. Sen kupayı al biz uyum içinde olalım yok öyle. Beşiktaş'ın hakkını yiyenle kavga edeceğim.

Redmond'un özel bir aile sorunu var. Saiss Dünya Kupası'ndan geldikten sonra tavırlarıyla güvensizlik yarattı. Josef sakatlığı nedeniyle gitmek istedi. Onana, Amartey, Chamberlain, Rashica ve Bakhtiyor takıma dahil oldular. Bunlar yokmuş gibi davranılıyor. Galatasaray taraftarı Halil'i göklere çıkartırken biz Rashica'nın kıymetini bilmiyoruz.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLACAK, SABIRLI OLUN"

Halil'in babası hocamızı aradı, oğlum Beşiktaş'ta oynamak istiyor dedi. Hoca da beni aradı ve bu oyuncuyu kazanabiliriz dedi. Galatasaray'a gitmeyecek oyuncu birdenbire Galatasaray 5 lira fazla verdi diyor. Hoca bana bu kafada oyuncu alınmaz dedi. Tadic'le görüştük, verdiğimiz rakamın 2.5 katını istedi. Hoca takım içindeki huzuru bozmayalım dedi. Hocanın ve teknik ekibin istemediği hiçbir oyuncuyu almadık. Onana'nın birçok talibi vardı. Bana zarar vermek için neden Onana'ya zarar veriyorsunuz. Redmond son üç ay, Ghezzal son iki ayda açılmıştı. Bekleyip görelim, son gülen iyi güler. Amartey düzgün bir oyuncu. Tayyip Talha geçen sezonun yıldızı talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bazı şeylerde hayır vardır. Tayyip'in uçak parasını başkası verdi biz aldık ama çalım olmadı. Rashica'yı aldık çalım olmadı. Bizim çalımla işimiz yok. Beşiktaş şampiyon olacak, sabırlı olun. Hakem gibi bayrağı önceden kaldırmayın. Bana güvenin. Benim yaşadıklarımı bir başka başkan yaşamasın diye mücadele ediyorum. Kulübü kimseye borcu yok şekilde bankalar hariç teslim edeceğim.

Önceki yönetimden hesap sor dediler. Davalar açıldı. Hesap sormak şov yapmak değil. Bu ülkede adliyeler ve SPK var. Eleştirileri değerlendirmezsem namerdim. Küfredenleri asla affetmeyeceğim. Sen nasıl bir Beşiktaşlısın ki Beşiktaş başkanına küfür ediyorsun? Camiadan beklentimiz sabırlı bir şekilde takıma destek olunması. Amatör şubelerde de başarılı olacağımızı göreceksiniz. TFF'yle sonuna kadar kavga edeceğiz."