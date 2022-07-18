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Bengü güreşlerinde başpehlivan Fatih Kambur

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bengü güreşlerinde başpehlivan Fatih Kambur

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 28. Bengü Yayla Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 28. Bengü Yayla Karakucak Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Kambur oldu.

Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin organize ettiği 28. Bengü Yayla Şenlikleri yapıldı. Şenlik kapsamındaki güreşlere 500 güreşçi katıldı. Fatih Kambur rakibi Yalçın Sözen'i final maçında yenerek başpehlivan oldu. Güreşlerin ağalığını ise 155 bin lirayla Bahri Önder aldı.

Bafra Bengü ve Civar Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Erdem Bakır, "Geleneksel olarak 28.'cisini düzenlediğimiz şenlikler bu yıl 3 yıl aradan sonar yeniden yapıldı. Türkiye'nin her tarafında bulunan hatta yurt dışındaki Bengülüler de burada. Bizler burada sadece güreş, yayla şenliğinden öte yıllardır birbirini görmemiş dostları bir araya getiriyoruz. Şenliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Bengülüler kendi vatanını, toprağını seven insanlar, bizleri köyünü yaşatmaya çalışan ve bunun için çaba veren insanlarız. Bu kapsamda bizlerin yanında olan herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

Daha sonra ise protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmalarda şenliklerin hayırlı uğurlu olması temenni edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Şenliklere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsun Bafra Fatih Bengü Spor Haberler

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