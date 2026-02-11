Haberler

Beğeni yağmuruna tutuldu! Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Paris'te

Beğeni yağmuruna tutuldu! Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile Paris'te
Güncelleme:
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Paris'te kısa bir mola verdi. Çift, 'aşıklar şehri' olarak bilinen Paris'te, Eyfel Kulesi önünde romantik pozlar verdi. Arda Güler, bu anları sosyal medya hesabından siyah kalp emojisiyle paylaştı ve kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte Paris'te verdiği romantik pozlarla gündeme geldi.

MAÇ TEMPOSUNA KISA MOLA

Yoğun maç takvimine kısa bir ara veren Arda Güler, sevgilisiyle birlikte "âşıklar şehri" olarak anılan Paris'e gitti. Çift, Fransa'nın simgesi haline gelen Eyfel Kulesi önünde objektif karşısına geçti.

SİYAH KALPLİ PAYLAŞIM

Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı siyah kalp emojisiyle süsledi. Genç futbolcunun sevgilisiyle verdiği romantik kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
