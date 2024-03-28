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Bedensel Engelli Milli Bilek Güreşçi Oya Aydın Dünya Şampiyonası'nda Birincilik Hedefliyor

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Bedensel engelli milli bilek güreşçi Oya Aydın, dünya şampiyonasında birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Devlet koruması altında yetişen Oya Aydın, beden eğitimi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başladı.

İlk Türkiye şampiyonasına 2013'te katılan ve birincilik elde eden 27 yaşındaki Oya Aydın, 2014 ve 2015 yıllarında Avrupa şampiyonalarında 65 kiloda sağ ve sol kolda altın madalya kazandı. Oya, sonraki yıllarda katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da çok sayıda derece elde etti.

Milli sporcu, 2-12 Mayıs'ta Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve sonrasında yapılacak Dünya Şampiyonası'nda yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Oya Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilek güreşi yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Doğuştan bedensel engelli olduğunu ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdürdüğünü anlatan Oya, "Engelimin, engel olduğunu düşünmüyorum. Sürekli sporumun içinde, sürekli hayatın içinde olmaya çalışıyorum. Bazı şeyleri engelli olduğum için değil, ben olup başardığım için mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlandığını belirten Oya Aydın, şunları kaydetti:

"Haftanın üç günü kuvvet, iki günü masa antrenmanı olarak çalışma programım var. Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. En büyük hedefim şu anda o. Bilek güreşinde dördüncülüğüm var, bunu birinciliğe taşımayı çok istiyorum. Yurt dışında İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak bende çok fazla gurur uyandırıyor. Sonuçta orada kendimizi değil, aynı zamanda ülkemizi de temsil ediyoruz. Milli takım formamızı giymekten çok büyük keyif alıyorum."

Kaynak: AA / Spor

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