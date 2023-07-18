Bayern Münih, Kim Min-jae'yi kadrosuna kattı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-jae'yi transfer etti. Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu. 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.