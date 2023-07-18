Üye Girişi
Haberler

Bayern Münih, Kim Min-jae'yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-jae'yi transfer etti. Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu. 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-jae'yi kadrosuna kattı.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli oyuncu Kim Min-jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu. Geride bıraktığımız sezonu Napoli'de geçiren başarılı oyuncu, 45 maçta Mavilerin formasını terletirken sezon sonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Son yıllarda başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-jae, kariyerine Almanya'da devam edecek. Bayern Münih, 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bayern Münih Fenerbahçe Bundesliga Almanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title