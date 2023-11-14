Batman'da amatör futbol maçlarında kadın hakemler görev alıyor

- Batman amatör futbol ligi, başarılı kadın hakemler tarafından yönetiliyor

BATMAN - Batman'da oynanan amatör futbol maçlarında 15 başarılı kadın hakem düdük çalıyor.

Batman il ve ilçelerinde 1. ve 2. amatör futbol liginde 42 takım bulunuyor. Müsabakalarda ise 15 kadın hakem düdük çalıyor. Kadın hakemlerin yönettiği maçların küfürsüz ve daha sakin geçtiğini belirten Batman İl Hakem Kurulu Başkan Vekili ve Hakem Atama Sorumlusu Nezir Şendür, "Kadın hakemlerimizin görev aldığı maçlar hem daha fazla seyirci topluyor hem de daha sakin ve küfürsüz geçiyor. Futbolcularımızda saygılı davranıyor. Bizler de bunu bildiğimiz için 15 kadın hakeme daha fazla maç vermeye çalışıyoruz. Kadın hakemlerimiz daha fazla maça çıktığında tecrübe kazanarak üst düzey maçlarda da görev almaya başlayacak. Bu durum ülkemiz açısından da önemlidir. Sason'da 3 kadın hakemimizin yönettiği bu maçta da kötü bir söz duymadık. Çok da güzel bir maç çıkardıklarını gördük" dedi.

Seyircilerin de hakemlere destek sloganı attığı Sason Gençlikspor ile Batman Vefaspor takımları arasında oynanan mücadele, kadın hakemler Hamdiye Çelik, Bahar Koç ve Cansel Akman tarafında yönetildi. Karşılaşmayı Sason Gençlikspor takımı 5-0 kazandı.