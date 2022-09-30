Basketbol: Haftanın programı Spor Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: Bugün: 19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara) Yarın: 13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi) 15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka) 18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ) 2 Ekim Pazar: 13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem) 15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik) 18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey) 3 Ekim Pazartesi: 19.00 Beşiktaş Emlakjet-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi) Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Basketbol Süper Ligi basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

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