Basketbol: Haftanın programı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Bugün:
19.00 Türk Telekom-Darüşşafaka (Ankara)
Yarın:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
2 Ekim Pazar:
13.00 Anadolu Efes-Galatasaray Nef (Sinan Erdem)
15.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
18.00 Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Karataş Şahinbey)
3 Ekim Pazartesi:
19.00 Beşiktaş Emlakjet-Ayos Konyaspor Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)