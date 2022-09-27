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Başkan Toplaloğlu, milli sporcu Şen'i ağırladı

Spor Haberleri

Başkan Toplaloğlu, milli sporcu Şen'i ağırladı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde dünya şampiyonu olan Mikayil Şen'i ağırladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Bocce Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde dünya şampiyonu olan Mikayil Şen'i ağırladı.

Milli sporcu Şen'e ziyareti sırasında, Bocce Milli Takım Antrenörü Erdal Buyruk ve milli sporcu Salim Kunduz da eşlik etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünya şampiyonu olan Mikayil Şen'i ve antrenörü Erdal Buyruk'u tebrik ettiğini söyledi.

Kemer Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, "Mikayil Şen, Kemerimizin gururu oldu. Roma'dan altın madalya ile döndü. Elde ettiği dünya şampiyonluğu için kendisini tebrik ediyorum. Kemer Belediyesi olarak sporcumuz ve antrenörümüz ile ilgili üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Milli sporcumuza başarılarının devamını dilerim" diye konuştu.

Başkan Topaloğlu, ziyaret sonrası milli sporcularla ve antrenörleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve Kemer kolonyası hediye etti.

Milli sporcu Mikayil Şen, İtalyan rakibi Tommaso Martini'yle finalde karşılaşmış, 24 puanlık atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi olmuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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