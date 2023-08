Başkan Pekyatırmacı: "Sporda Selçuklu her zaman öndedir, her zaman öncüdür"

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, U15 Türkiye Hokey Şampiyonu ve U14 Türkiye ikincisi olan Selçuklu Belediye spor Hokey takımı sporcularını kabul etti.

Selçuklu Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda Başkan Pekyatırmacı başarılı sporcuları ve onlara emek veren antrenör ve kulüp yöneticilerini elde edilen başarıdan dolayı kutladı. Pekyatırmacı programda Selçuklu'da spor yatırımlarına dair açıklamalarda da bulundu.

"Sporcularımızla her zaman gurur duyuyoruz"

Sözlerine U15 ve U14 Hokey Takımlarını elde ettikleri başarılardan dolayı kutlayarak başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Hakikaten büyük bir başarı elde ettiniz. Öncelikle bütün sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum. U15 Alanya'daki müsabakalarda Türkiye şampiyonu oldu, U14 takımımızda Türkiye ikincisi oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Sporda Selçuklu her zaman öndedir, her zaman öncüdür. Bütün yaptığı çalışmalarda, bütün branşlardaki yapılan müsabakalarda hakikaten çok güzel başarıları elde ediyoruz. Ben hep söylüyorum, biz Selçukluspor'un hızına yetişemiyoruz, takip etmekte zorlanıyoruz. Ben de sporcularımızın başarılarını arkadaşlarımızdan haber alıyorum ama bazen basından takip ediyorum, sosyal medyadan takip ediyorum. Çünkü her gün çok sayıda müsabaka var, çok sayıda turnuva var. Sporcularımızı hem bireyselde hem takım sporlarında Türkiye'de olsun, Türkiye dışında olsun çok güzel başarılar elde ediyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Allah razı olsun bütün hocalarımızdan, antrenörlerimizden, kulüp başkanımızdan, idarecilerimizden. Başkan yardımcımız, spor müdürümüz ve bütün arkadaşlarımız bu konuda çok büyük gayret gösteriyorlar. Sporcularımızla her zaman gurur duyuyoruz. Ekibimiz hakikaten çok kabiliyetli, nitelikli, yetkin. Onlara güveniyoruz. Biz ekibimizle birlikte hocalarımızla birlikte inşallah çok daha güzel neticeleri Konya'mızdan, Selçuklu 'muzdan hep birlikte elde edeceğiz diyorum" dedi.

"Selçuklu'da spor bir gelenek"

Selçuklu'da spora çok büyük önem verdiklerini ve bunu da her platformda dile getirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu'da aslında spor bir gelenek. İsmail Öksüzler başkan döneminden itibaren ilk spor kulübünün kurulması, daha sonra Adem Esen başkan döneminde kapalı spor salonumuzun inşası, sonrasında Uğur Başkanımızın döneminde çok sayıda spor tesisinin üretilmesi ve spor okullarıyla birlikte bu iş artık çok büyük bir yapıya dönüştü ve bugün Selçuklu Belediyespor Kulübü Türkiye'deki en büyük amatör spor kulübü haline geldi. Şu an yaz döneminde 13 bin 940 öğrencimiz spor okullarında farklı branşlarda eğitim görüyorlar. 200'ün üzerinde milli sporcumuz yine aynı şekilde hem ulusal hem uluslararası müsabakalarda çok güzel neticeler elde ediyorlar. İşte sizler de takım sporu anlamında hem Selçuklu 'muzun hem Konya'mızın gururu, başarılar elde ediyorsunuz. Tabi bu imkanlar olmasa bu başarılar olmaz. Bu imkanları biz de geliştirmek için gayret ediyoruz. Yeni tesisler yapıyor, yeni spor alanları oluşturuyoruz. En son sporcu seçmeyle ilgili bir projemiz var, programımız var. Bu programımızı inşallah güçlü bir şekilde başlatıp devam ettireceğiz ve bunun neticesinde de gençlerimiz daha bilinçli spor yapabilecekler. Gençlerimizin belli spor branşlarına yönlendirilebilmeleri ve başarılı gençlerimizin de özel olarak yetiştirilmesi anlamında özel bir programı başlatmış olduk. Şu anda spor okullarımızın ölçme, değerlendirme programları devam ediyor. Bütün spor okullarımızdaki öğrencilerimizin tamamını bu ölçme programına dahil ediyoruz.13 bin 940 sayısı çok büyük bir sayı. Yani sadece bir ilçede bu kadar sayıdaki gencimizin sadece yaz spor okullarında spor yapıyor olması, servislerle, evlerinden alınıp tesislere getiriliyor olması, buralardaki çalışmalar bittikten sonra da tekrar servislerde gidiyor olmaları büyük bir organizasyon. Böyle bir büyük organizasyon Türkiye'de başka bir şehirde başka bir ilçede yok. Burada da çok büyük emekler var. Bu emek ve gayretlerden ötürü de arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimizin temelini atıyoruz"

Selçuklu'da hedeflerinin olimpiyatlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Pekyatırmacı, kısa süre sonra temeli atılacak dev spor yatırımı olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkeziyle ilgili de konuştu. Pekyatırmacı, "Hedeflerimiz bütün gençlerimizin spor yapmasını temin etmek, daha bilinçli bir şekilde branş seçimini temin edebilmek. Bu manada inşallah önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en büyük spor tesisinde temelini atacağız. Şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. İhalesini tamamladık. 500 milyonun üzerindeki bir yatırımla aynı anda 13 branşta sporcularımızın orada eğitim ve antrenman faaliyetlerini yürütebilecekleri büyük bir sporcu seçme ve yetiştirme merkezi projesini başlattık. 40 bin metrekarelik bir alanda atletizmden güreşe, tekvandoya, satranca, okçuluğa yüzmeye, basketbola, voleybola varıncaya kadar bütün branşların aynı çatı altında yapılabileceği büyük bir tesisin de yapımına başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde Spor Bakanımız da programına aldı ve temel atma programına inşallah o da katılacak. Kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da, yaptığı konuşmada başarılı sporcuları tebrik etti. Tezcan, "Burada tabii başta Yunus hocam olmak üzere teknik ekibin çok büyük emekleri var. Hokey branşlarının Konya'da gelişmesinde, yaygınlaşmasında bu ekibin çok ciddi gayretleri var. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu seviyeye gelmek bizler için çok önemli. Bu önümüzdeki dönem için de A takıma alttan çok ciddi sporcu yetiştirildiğinin göstergesi. Tabii burada belediye başkanımıza da teşekkür etmek lazım. Onun bize desteği olmasa, onun bize sağladığı bu katkıları olmasa bu seviyeye gelemezdik. Başta belediye başkanımız olmak üzere sporcularımıza, teknik ekibimize ve yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette söz alan sporcu ve antrenörlerde elde ettikleri başarıdan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve kulüp yöneticilerine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Programın sonunda Başkan Pekyatırmacı, başarılı hokeycilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - KONYA