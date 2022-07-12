Başkan Ali Koç ve yönetime kırgınım diyen Ozan Tufan perde arkasındaki gerçekleri anlattı

Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City ile anlaşma sağlayan Ozan Tufan, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu Fenerbahçe ile olan ayrılık sürecinden bahsetti.

"FENERBAHÇE'DE KALMA İSTEĞİM VARDI"

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldığı dönem hakkında da konuşan Ozan Tufan, "Biz kadro dışı kaldıktan sonra bizimle hiçbir şekilde iletişime geçilmedi. Menajerlerimizle de bizimle de iletişim kurulmadı. Söylediklerim de 6-7 ayı buluyor. O dönemden bu döneme kadar hiçbir şekilde, veda ederken bile iletişimimiz olmadı. Üzücü bir durum. Fenerbahçe'de kalma isteğim vardı ama Fenerbahçe bunu istemediği için benim kendime bir yol çizmem gerekiyordu. Ben de bu yolu seçtim. Mesut ağabey kalmayı seçti. Kendisini çok seviyorum, saygımız sonsuz. O da kalmak istedi. Beklediğinde sıkıntıları olacak. Takıma dönecek mi, dönmeyecek mi? Çok karışık. Ben de aynı şekilde kalsaydım, affedeceklerini, takıma dönmemi sağlayacaklarını düşünmüyordum. O sebepten dolayı böyle bir karar verdim" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ALİ KOÇ VE YÖNETİME KIRGINIM"

Fenerbahçe'den ayrıldığı dönem için başkan Ali Koç ve yönetimine kırgın olduğu dile getiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Tabii kırgınlığım var. Taraftara benim hiçbir şekilde kırgınlığım, küskünlüğüm olamaz. Ben hepsini çok seviyorum. Beni yeri geldi yuhalayıp, ıslıkladılar. Benden bekledikleri performansı göremedikleri için. Zaman zaman gördüklerinde de en tepeye koydular. Ben bana bu ilgiyi gösterdikleri için taraftarlara teşekkür ediyorum. Ben zaman zaman onları mutsuz ettiğimde de kendi adıma maçlardan sonra çok üzülüyordum. Haklarını helal etsinler. Belki ilerde yolumuz kesişir, bilmiyorum. Benim için onların yeri çok ayrı. Ancak başkan ve yönetim bazında olaya bakarsak bu konuda benim çok farklı düşüncelerim var. Hak edilmemiş bir durumun içerisindeyim. Hiçbir sebep, gerekçe sunulmadan, ne olduğunu bilmediğim bir halde kadro dışı kaldım. Beni üzen taraf bu. Keşke bir gerekçe belirtselerdi. Ama basında okuduğumuz şeylere göre bir konu var. Ancak o konuların hiçbirinin doğruluk payı yok. Ozan şunu, bunu yaptı gibi cümleleri var. Ama hiçbir doğruluk payı yok. İnsanlar ve Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin, benim için yeterli. Ben hiçbir şekilde problemim olmadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

"HER SOYUNMA ODASINDA OLABİLECEK BİR TARTIŞMAYDI"

Ozan Tufan Mesut Özil ile birlikte kadro dışı kalması konusunda, "Her soyunma odasında olabilecek bir tartışmaydı. Çok büyütüldü ve olay hemen başkana aktarılmış" diyerek bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulübümüzün tasarrufu. O dönem bonservisli oyuncu olduğum için, yüksek talepler oldu. Ben her zaman Fenerbahçe'de kalmak istediğimi, hak etmediğim bir yerde olduğum için bu kadro dışı olayında bana bir şans daha verilmesini kendi tarafımdan söyledim. Ancak hiçbir şekilde iletişim kurulmadı. Birçok kulüple ismim anılıyordu, hepsinin de doğruluk payı var. Ama benim tercihim yurt dışından yana oldu" dedi.

OZAN MAÇ SEÇİYOR GİBİ CÜMLELER BENİ ÇOK RAHATSIZ ETTİ"

Mental anlamda daha rahat olacağı için yurt dışını tercih ettiğini sözlerine ekleyen Ozan Tufan, "Türkiye'de biraz yoruldum, kafa olarak çok yoruldum. 1 maç iyi oynayıp, 1 maç kötü oynayıp, Ozan maç seçiyor, kötü gibi cümleler beni çok rahatsız etti. Dediğiniz gibi Türk oyuncuda hep bir kurban aranır ya, o kurbanlardan birisi, en tepedeki isim yıllarca hep ben oldum. Beni üzen taraflardan birisi oydu" diye konuştu.

MİLLİ TAKIM BAŞKA BİR SEVİYE"

Milli takımın daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü belirten Ozan Tufan, "Milli takımda her 4-5 yılda bir jenerasyon değişikliği oluyor. Yine bir değişime gidildi. Genç kardeşlerimizin hepsi istekli, kulüplerinde iyi oynuyorlar. Ancak şunu bilmeleri gerekiyor ki milli takım seviyesi başka bir seviye, başka bir platform. Şimdi oynadığımız ligde rakiplerimiz kolay ama daha üst seviyelere geldikleri zaman biraz daha zorlanacaklardır. Bizim de zamanında zorlandığımız gibi. Ben hepsinin bu duyguları, tecrübeleri tatmalarını isterim. Gerçekten tarif edilecek duygular değil. Yaşayıp, oynayıp, görebilecekleri duygular. Ben inanıyorum, daha iyi yerlere geleceğiz. Birlik olursak, daha iyi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDEN ÖNCE SHOTA HOCA İLE GÖRÜŞTÜM, İKİMİZ DE AYNI FİKİRDEYİZ"

Hull City ile sözleşme imzalamadan önce takımın sahibi Acun Ilıcalı ve teknik direktör Shota Arvaladze ile görüştüğünü söyleyen Ozan Tufan, "Şota hoca ile de görüştüm. O da beni çok istediğini belirtti. Ben de ona düşüncelerimi aktardım. O benden beklentilerini söyledi. İkimiz de aynı fikirde olduğumuz için çok mutluyum. Kendisini arkadaş canlısı, iyi birisi. Beni yemeğe götürdü. Hull City'deki sistemle ilgili birkaç şey anlattı. Ortak yolu bulduk, yola çıktık. İnşallah sonu güzel olur diye düşünüyorum. Takımda Seri, Traore gibi isimler var. Seri, daha önce Fulham'da oynadı. Oranın tecrübesini biliyor. Benim de bir Watford dönemim vardı. Zaman zaman oynadığım, oynamadığım maçlar oldu. 6 ay da olsa oranın tecrübesini, duygusunu tattık. Onun ben de biraz tecrübesi var. Diğer oyuncular zaten oraya hakim. Hep birlikte bir araya geldiğimizde güzel şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor