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Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

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A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, performansıyla ilgili eleştirilere cevap verirken duygusal anlar yaşadı. "Sahada çok koşan çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef..." ifadelerini kullanan Hakan, bu sözlerin ardından gözyaşlarını güçlükle tuttu ve bir süre sessiz kaldı.

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu 2. maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella başta olmak üzere futbolcular da eleştiri oklarının hedefi oldu. A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kendisiyle ilgili eleştirilere cevap verirken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını güçlükle tuttu.

GÖZYAŞLARINI ZOR TUTTU

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Sahada çok koşan çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef..." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşadı ve kısa bir süre sessiz kaldı.

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

"TÜRKİYE'DE BANA ÇOK ELEŞTİRİ GELİYOR"

Çalhanoğlu açıklamasının devamında, "Bazen insan ister istemez duygusal oluyor ama bağlamayacağım oraya. Ben her zaman takım arkadaşlarımın iyi olmasını istiyorum. Hocamın kararı, oynatır oynatmaz. Oynarsam da mücadelemi veririm, oynamazsam da takım için burada varım ben. Bu eleştriler her zaman olacak. Futbolun içerisinde var, özellikle Türkiye'de bana çok eleştiri geliyor. Bunu Almanya'da ya da İtalya'da hiç yaşamadım. O taraftan biraz üzgünüm. Ama neden böyle bilmiyorum, kabul etmem gerekiyor" dedi.

Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu

"YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Hakan Çalhanoğlu ayrıca, "Biz genel anlamda ülke olarak duygusalız. Portekiz güçlü bir takım. Kaliteli oyunculara sahipler. Turnuvaya baktığınızda İspanya ve Almanya favori. Portekiz'i yenebilirdik. 1-0 ya da 2-0 geride olduğumuzda hemen düşüyoruz ve konsantrasyon kaybı oluyor. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Samet ve Altay'ın olayı oldu. Saha içinde konuşuyoruz ama bazen gürültüden duyulmuyor. İkisi de bu takım için çaba gösteriyor. Burada ben diye bir şey yok, biz varız. Berabere kazanırız ve beraber kaybederiz. Yolumuza devam ediyoruz. Zor bir maç olacak. Hazırlık maçında yendik. Biz inanıyoruz ve inşallah bu yoldan devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (4)

Mehmet Deniz:

demekki çok koşarak olmuyormuş Hakan bey futbolu bilmek gerekiyor istersen Portekiz’li oyunculara sorsaydiniz abi bizi resmen elinizi kokunuzu sallayarak gomdunuz diye. Yıldızım diyorsun,inanılmaz bir para kazanıyorsunuz ama sıfırsınız

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SeyYah Saruhanli:

kendi kalelerine gol atmaları cok komik durum milli takımda en iyi oyuncular secilmeli canavar gibi olmalılar portakize 7 8 kez kaybedilmiş utanc verici.

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Ahmet null:

Kazma gibi oyuncular var barıştan keremden başka koşan görmedim ben bu adam ne yapsın defanstan top çıkardı kaç defa

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Hatip Kaya:

Hepimiz halı saha da maç yapıyoruz. Pas gelmeyince forvet bişy yapabilir mi? Hakan napsın tek başına

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