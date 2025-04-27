Başı büyük dertte! Rüdiger'in El Clasico'da hakeme yaptığı hareket İspanya'yı karıştırdı

İspan Kral Kupası'nda finalindeki El Clasico'da Barcelona, uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Büyük çekişmeye sahne olan dev maçın son dakikalarına Madridli futbolcu Antonio Rüdiger'in başrolde olduğu olay, karşılaşmanın bile önüne geçti.

120+2. DAKİKADA ORTALIK KARIŞTI

Barcelona Pedri, Ferran Torres ve Jules Kounde'nin golleriyle maçı kazanıp kupayı müzesine götürdü. Real Madrid'de ise golleri Kylian Mbappe ve Arda Güler'in asistinde Aurelian Tchouameni kaydetti. Uzatmaya giden maçın son dakikalarında ise yaşanan olayların ardından Real Madrid'de 3 futbolcu kırmızı kart gördü. Kylian Mbappe'nin maçın 120+2. dakikasında Eric Garcia'ya yaptığı faule Real Madrid yedek kulübesi tepki gösterdi.

"RUDIGER, HAKEME NESNE FIRLATTI"

Maçın hakemi Ricardo De Burgos, 111. dakikada oyundan alınan Antonio Rüdiger'e tepkileri nedeniyle kırmızı kart gösterdi. İspanyol basınında çıkan haberlerde hakem raporunda Rüdiger'in gördüğü kırmızı kart için, "Bana isabet etmeyen bir nesneyi fırlattığı için oyundan atıldı. Kırmızı kart gördükten sonra, teknik ekipte yer alan birkaç kişi tarafından durdurulmak zorunda kaldı ve saldırgan bir tavır sergiledi" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.

2 KIRMIZI KART DAHA ÇIKTI

Real Madrid'de Jude Bellingham ve Lucas Vazquez de kırmızı kart gördü. Carlo Ancelotti'nin ekibinde kırmızı kart gören 3 futbolcunun muhtemel cezaları da belli oldu. AS'ta yer alan habere göre kırmızı kart gören isimler arasında en büyük cezayı Antoino Rüdiger'in alması bekleniyor.

12 MAÇ MEN CEZASI ALABİLİR

Rüdiger'in hakeme yönelik hareketleri nedeniyle 4-12 maç arasında men cezasının alacağı belirtildi. Alman stoper, minimum cezayı alması halinde sıradaki 4 maçta forma giyemeyecek. 4 maçın üzerinde bir ceza alması halinde ise bu sezonu kapatacak deneyimli stoper, 5 maçın üzerindeki bölümü gelecek sezon çekecek. Kırmızı kart gören diğer isimlerden Lucas Vazquez ve Jude Bellingham'ın ise 2-3 maç ceza alabileceği ve bunu gelecek sezonki İspanya Kral Kupası maçlarında çekecekleri ifade edildi.