Başarılı sporcular ödüllendirildi

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatlarını sürdüren ve bu yıl içerisinde katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ödüllendirildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü çatısı altında spor hayatlarını sürdüren ve bu yıl içerisinde katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden sporcular ödüllendirildi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları ile bir araya geldi. Nevşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar, kulüp yöneticileri ve antrenörlerinin de katıldığı törende Haltar, Spor Tırmanış, Wushu Kung Fu ve Atletizm branşlarında geçtiğimiz aylarda yapılan Türkiye ve Balkan Şampiyonalarında dereceye giren sporculara ödülleri Milletvekili Çalışkan ve Belediye Başkanı Savran tarafından verildi. Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Çalışkan, başarılarının devamını diledi.

Belediye Başkanı Savran da, Nevşehir Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak, başarı çıtasını artıracak olan tüm proje ve çalışmalara tam destek verdiklerini belirterek bu desteklerinin artarak süreceğini vurguladı. Nevşehir ve Nevşehir Belediyesi'ni katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil eden gençlerle gurur duyduklarını belirten Savran; "Sizleri ve hocalarınızı tebrik ediyorum. Sizleri destekleyen, yüreklendiren, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılarınız devamlı olur" dedi. - NEVŞEHİR