Başakşehir, Edgar Ie ile yollarını ayırdı
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü, Gine-Bissau'lu savunma oyuncusu Edgar Ie ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Edgar Ie'e kariyerinde başarılar diledi.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü, Gine-Bissau'lu savunma oyuncusu Edgar Ie ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Edgar Ie. Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.