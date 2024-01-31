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Başakşehir, Edgar Ie ile yollarını ayırdı

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü, Gine-Bissau'lu savunma oyuncusu Edgar Ie ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Edgar Ie'e kariyerinde başarılar diledi.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Futbol Kulübü, Gine-Bissau'lu savunma oyuncusu Edgar Ie ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Edgar Ie. Futbolcumuz Edgar Ie ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Edgar Ie'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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