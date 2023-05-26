Başakşehir Başkanı Gümüşdağ: Hala Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası şansımız var

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hala Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası şanslarının olduğunu söyleyen Gümüşdağ, ayrıca federasyon başkanlığı ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Hala yarıştayız, hala Avrupa'ya gitmek için Türkiye Kupası şansımız var" dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak Türkiye Kupası'nda finale çıktıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK ve Hatayspor ile oynanacak olan maçlar için federasyonun aldığı kararın sorulması üzerine ise Gümüşdağ, "O konu uzun süredir tartışılıyor. Geçmişte federasyon bu kararı alırken emsal karara göre bir karar verdi. Ben 2 kararın da çok adil olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla emsal karara göre bir karar verdiklerini söylediler. Diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.