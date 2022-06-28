Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen kulübüne kiraladı - Haberler

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Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen kulübüne kiraladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Ahmed Kutucu'yu Sandhausen kulübüne kiraladı

Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'nun 1 yıllığına Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'a kiralandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Ahmed Kutucu'nun 1 yıllığına Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Sandhausen'a kiralandığını açıkladı.

İstanbul ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ahmed Kutucu, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak 2. Bundesliga ekiplerinden Sandhausen forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Ahmed Kutucu için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Bundesliga Başakşehir Almanya Spor Haberler

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