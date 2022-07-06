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BARÜ mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya

İhlas Haber Ajansı - Spor
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BARÜ mezunu Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya

Bartın Üniversitesi (BARÜ) mezunu, milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) mezunu, milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, Akdeniz Oyunlarında kadınlar 68 kiloda ikincilik kürsüsüne çıktı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonda sırasıyla Fransız Pauline Lecarpentier, Cezayirli Thelleli Merzouk ve Tunuslu Khadija Jlassi'yi yenerek finale yükselen Buse Tosun Çavuşoğlu, final müsabakasının ardından gümüş madalya kazandı.

Elde ettiği başarıdan dolayı Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesinin en değerli bileşeni olan öğrencilerimizin ve mezunlarımızın başarıları her geçen gün taçlanarak artıyor. 'Tribünde değil, odağında ol' anlayışıyla ülkemizin gelişimine katkılar sunmaya devam ettiğimiz bu süreçte, bizler de nitelikli gençler yetiştirmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bu doğrultuda başarılarına yenilerini ekleyen Buse Tosun Çavuşoğlu'nu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cezayir Bartın Spor Haberler

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