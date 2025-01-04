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Barcelona'nın korktuğu başına geldi: Servet ödediği futbolcuyu bir daha oynatamayacak

Barcelona'nın korktuğu başına geldi: Servet ödediği futbolcuyu bir daha oynatamayacak
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La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın sezon başında kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans verilmeyeceğini açıkladı. Katalan devi, karara itiraz için Spor İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunacak. Öte yandan İspanyol ekibi, toplam maliyeti 110 milyon euro olan Olmo'nun tüm ödemeleri yapmak zorunda.

İspanyol devi Barcelona'nın korktuğu başına geldi. Günlerdir Katalan ekibine verilmesi beklenen ceza resmen açıklandı.

OLMO VE VICTOR'A LİSANS ÇIKMADI

La Liga ve İspanya Futbol Federasyonu, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dani Olmo ve Pau Victor'a lisans çıkartılmadığını duyurdu. Katalan ekibi, iki oyuncudan da sezonun ikinci devresinde faydalanamayacak.

Barcelona'nın korktuğu başına geldi: Servet ödediği futbolcuyu bir daha oynatamayacakPau Victor'

BARCELONA MAHKEMEYE GİDECEK

Ekonomik kontrol düzenlemelerine uymadığı için futbolcuların lisanslarını çıkaramayan İspanyol devi, konuyu Spor İdare Mahkemesi'ne taşımayı planlıyor. Barcelona'nın mahkeme yoluyla da sonuç alamaması durumunda Dani Olmo'yu başka bir takıma kiralaması bekleniyor.

Barcelona'nın korktuğu başına geldi: Servet ödediği futbolcuyu bir daha oynatamayacakBarcelona Başkanı Joan Laporta ve Dani Olmo

OLMO'NUN MALİYETİ 110 MİLYON EURO

Barcelona, 2030'a kadar sözleşme imzaladığı Dani Olmo'nun maaşını ödemek zorunda kalacak. Katalan ekibi, Olmo'ya vergiler dahil yıllık 9.3 milyon euro maaş ödüyor. Öte yandan Leipzig ile sezon başında 55 milyon euroluk bir anlaşma yapan Dev kulüp, bu ücretin ileriye dönük taksitlerini de ödemek durumunda.

Barcelona'nın korktuğu başına geldi: Servet ödediği futbolcuyu bir daha oynatamayacakDani Olmo

OLMO'NUN BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'nın sezon başında 55 milyon euro karşılığında Leipzig'den transfer ettiği 26 yaşındaki Dani Olmo, bu sezon çıktığı 17 maçta 6 gol 1 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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