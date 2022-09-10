Barcelona maçında tarihi anlar! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını kaleci yetiştirdi

La Liga'nın 5. haftasında oynanan Cadiz-Barcelona maçı tribünde bir taraftarın rahatsızlanması sonucu 85. dakikada durdu. Cadiz kalecisi Ledesma'nın tribünde taraftara müdahale eden sağlık ekibine şok cihazını bir an önce yetiştirmek için gösterdiği çaba ise izleyenleri duygulandırdı.

Cadiz ile Barcelona arasında oynanan mücadeleye bir taraftarın tribünde rahatsızlanması sonucu ara verildi. Ev sahibi ekipte kaleci Ledesma'nın rahatsızlanan taraftar için yaptıkları ise göz doldurdu.

LEDESMA'DAN ALKIŞLANACAK HAREKET

Karşılaşmada tüm futbolcular tribünde taraftarın durumunu endişeli gözlerle izlerken, Cadiz kalecisi Ledesma'nın hareketi büyük alkış aldı. Ledesma, taraftara müdahale eden sağlık ekibine şok cihazını yetiştiren isim oldu.

HAKEM, FUTBOLCULARI SOYUNMA ODASINA GÖNDERDİ

Hakem kenarda taraftardan gelecek haberi bekleyen futbolcuları daha sonra soyunma odasına gönderdi. Taraftarın durumu netlik kazanana kadar mücadele oynanmayacak.