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Barcelona konuşuluyordu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i kapan Real Madrid oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Barcelona ve Real Madrid yarışında başkent ekibini seçtiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, genç futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon eurodan daha fazla bir bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Sarı-lacivertli ekibe veda etmeye hazırlanıyor. Adı La Liga devi Barcelona ile anılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Real Madrid ile anlaşmaya vardı.

Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in başkent ekibini seçtiğini yazdı. Habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

Barcelona konuşuluyordu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i kapan Real Madrid oldu

Son yıllarda strateji değişikliğine giderek genç ve yetenekli futbolculara eğilen Real Madrid'in bu futbolcuları parlatmasının da Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğunun altı çizildi.

Barcelona konuşuluyordu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i kapan Real Madrid oldu

Öte yandan transferi duyuran bir başka isimse dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano oldu. Sosyal medya hesabından Real Madrid'in Arda için sunduğu teklifin detaylarını aktaran Romano, transferin toplam değerinin 20 milyon eurodan daha fazla olduğunu yazdı.

Barcelona konuşuluyordu! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'i kapan Real Madrid oldu

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Arda, 6 gol ve 6 asiste imza attı. Genç oyuncu aynı zamanda Golden Boy ödülüne aday isimler arasında bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güneş Barcelona Spor Haberler

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