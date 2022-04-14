Barça’nın Eintracht maçı için son hazırlıkları
Dugout - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
FC Barcelona’nın Avrupa Ligi’nde oynayacağı Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenman seansına göz atalım. Xavi’nin öğrencileri Çeyrek final ikinci maçı öncesi rondo, orta ve bitiriş vuruşlarına yoğunlaştı.
FC Barcelona'nın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Eintracht Frankfurt maçı öncesi son antrenman seansına göz atalım. Xavi'nin öğrencileri Çeyrek final ikinci maçı öncesi rondo, orta ve bitiriş vuruşlarına yoğunlaştı.
Dugout / Spor