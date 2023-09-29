Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan: İyi bir savunma anlayışımız var

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Ümraniyespor maçının ardından takımın iyi bir savunma anlayışına sahip olduğunu ve güçlü bir takım olduklarını söyledi.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Ümraniyespor maçının ardından, "İyi bir savunma anlayışımız var. Sevinçliyiz. İyi bir yoldayız ve güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Bandırmaspor, karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Puanını 15'e yükselterek puan durumunda 2. sıradaki yerini koruyan Bandırma ekibinde Teknik Direktör Ersan Parlatan maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın gidişatından memnun olduğunu aktaran Ersan Parlatan, "Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. Belli bir bölüm iyi oynadık. İlk devre istediklerimizi sahaya yansıttık. İkinci golü bulduk ama VAR'dan döndü. Bu karar tartışılabilir. Ümraniyespor'un ikinci yarı daha ofansif oynayacağını biliyorduk. Bu yüzden ikinci yarı savunmaya ağırlık vermeyi düşündük. Bu planımız kırmızı karttan sonra zorlaştı. Fakat takımım gol yememek için elinden geleni yaptı. İyi bir savunma anlayışımız var. Sevinçliyiz. İyi bir yoldayız ve güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi iyi dinlenip Çorum FK maçına hazırlanacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL