Bandırmaspor sahasında Boluspor'u 6 golle geçti
STAT: 17 Eylül HAKEMLER: Melek Dakan, Sezgin Çınar, Mehmet DuraBANDIRMASPOR: Akın Alkan, Lima (Dk. 66 Seck), Liço (Dk. 46 Mulumba), Bruno (Dk. 63 Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Çinemre), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Döndertaş, Badji (Dk.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Melek Dakan, Sezgin Çınar, Mehmet Dura
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Lima (Dk. 66 Seck), Liço (Dk. 46 Mulumba), Bruno (Dk. 63 Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Çinemre), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Döndertaş, Badji (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Burak Bekaroğlu
BOLUSPOR: Tafas (Dk. 60 Muhammet Özkan), Can Arda Yılmaz, Rivas (Dk. 46 Ege Özkayimoğlu), Escobar (Dk. 64 Tolunay Artuç), Abdulsamet Kirim, Mustafa Alptekin Çaylı, Muhammed Mert, Muhammet Zeki Dursun, Argüello (Dk. 60 Ahmet Can Özdemir), Yunuszade (Dk. 60 Cuesta), Bartu Göçmen
GOLLER: Dk. 16, Dk. 33 Badji, Dk. 20, Dk. 24 Bruno, Dk. 37, Dk. 79 Kekinde (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor), Yunuszade, Can Arda Yılmaz ( Boluspor )
TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 6-0 yendi.