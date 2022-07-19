Balkan Maraton Koşusu'nda milli takım adına İzmit Belediyesporlu Dilan koşacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balkan Maraton Koşusu'nda milli takım adına İzmit Belediyesporlu Dilan koşacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Balkan Maraton Koşusu'nda milli takım adına İzmit Belediyesporlu Dilan koşacak

İzmit Belediyesporlu Dilan Atak, Bulgaristan'ın Kyustendil şehrinde düzenlenecek Balkan Maraton Koşusu'nda hem Türkiye'yi hem de İzmit'i temsil edecek.

İzmit Belediyesporlu Dilan Atak, Bulgaristan'ın Kyustendil şehrinde düzenlenecek Balkan Maraton Koşusu'nda hem Türkiye'yi hem de İzmit'i temsil edecek.

İzmit Belediyespor Atletizm Takımı'nın başarılı sporcusu Dilan Atak, 18 Eylül tarihinde Bulgaristan'ın Kyustendil kentinde düzenlenecek olan Balkan Maraton Şampiyonasında milli takım adına koşacak. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Düzenlenecek olan Balkan Maraton Şampiyonası koşunda İzmit Belediyespor'un başarılı sporcusu Dilan Atak'ın kentimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. İzmit Belediyespor olarak kentimize ve Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz. Dilan'a şimdiden başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bulgaristan Kocaeli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title