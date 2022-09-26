Balıkesir spor haberi | Sındırgı'da cirit şöleni

- Sındırgı'da cirit şöleni

Attan düşerek hayatını kaybeden oğlunun anısına cirit müsabakalarına katıldı

BALIKESİR - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Atlı Cirit Türkiye Finali 1. Lig'e yükselme C gurubu müsabakalarının şampiyonu Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü oldu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Türkiye Finali 1. Lig'e Yükselme C Grubu müsabakaları Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Geleneksel Türk Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dört takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakalarda Uşak'ta 27 Mart'ta cirit antrenmanı sırasında attan düşerek 7 günlük yaşam mücadelesi sonrasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Sarol da unutulmayarak anısına dedesi, babası ve diğer takımlar tarafından pankart açıldı.

Hasan Sarol'un babası Süleyman Sarol, Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Genel Başkanı Zübeyir Bekiroğlu'nun da ricasını kırmayarak aylar sonra at üzerinde cirit atarak oğlunun anısını yaşattı. Müsabakalarda duygulu anlar yaşandı.

Mücadelelerde vefa göstergesi olarak ve Hasan Sarol'un anısına Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Genel Başkanı Zübeyir Bekiroğlu tarafından geleneğin devam ettirilmesi, anıların yaşatılması adına dedesi Hasan Sarol ve babası Süleyman Sarol'a plaket takdim edildi.

Geleneği ve anıları yaşattığı için aileyi tebrik eden Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Genel Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, "Atlı Cirit Müsabakalarımızda geçen yıl Uşak Spor Kulübü'nden kardeşimiz Hasan Sarol'u bir kaza sonucu kaybettik. Tabii biz aileye gittik ziyaret ettik, mezarı başına dualarımızı ettik. Kardeşimizi rahmetle andık.Atlı cirit sporumuz geleneğin önemli olduğu bir spor. Bizler de göreve geldiğimizden beri ve önceden de vefayı önemsiyoruz. Hasan kardeşimizin babası, evladı vefat ettikten sonra ilk defa bizim de ricamızı kırmayarak, bugün tekrar at üstüne bindi. Burada yarıştı. Aynı zamanda dedesi de onun pankartı ile beraber tüm maçlara gidip onu unutmadığımızı hatırlattı. Bunlar bizim için önemli hassasiyetler. Önemli duygular. Bugün de burada bu duygusallığı yaşadık. Sağ olsun Ekrem Yavaş başkanımız da kendilerini takdir etti, tebrik etti. Biz bu geleneğimizi yaşatacağız. Bu vefa duygumuzu burada olduğu gibi her yerde göstereceğiz" dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, Hasan Sarol'un anılarının yaşatılarak duygu dolu anlara tanıklık ettiklerini belirterek, "Kıymetli babamız evladının acısını yaşarken bile atın üzerinde olmuş olması oğlunun hatıralarını tekrar burada canlandırmış oldu. Herhalde yaşasaydı Hasan kardeşimiz de babasının bu işe devam etmesinden çok mutlu olurdu" ifadelerini kullandı.

Ayrıca geleneksel Türk sporlarına olan desteğinden dolayı Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'a da teşekkür plaketi verildi.

Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü bir üst lige yükseldi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Atlı Cirit Türkiye Finali 1. Lig'e yükselme C gurubu müsabakalarının şampiyonu Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü oldu.

Geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanarak Uluslararası Atlı Okçuluk yarışmasına ev sahipliği yapan Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi Atlı Cirit maçlarına ev sahipliği yaptı. 3 gün süren karşılaşmalarda Uşak Yoldaş Atlı Cirit Spor Kulübü, Kocaeli Çayırova Anadolu Atlı Cirit Spor Kulübü, Bayburt 15 Temmuz Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Müsabakaların birinciliğini Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü üstlenerek, bir üst lige yükselirken, Kocaeli Çayırova Atlı Cirit Spor Kulübü ikinci, Uşak Yoldaş Atlı Cirit Spor Kulübü üçüncü ve Bayburt 15 Temmuz Atlı Cirit Spor Kulübü ise dördüncülükle müsabakaları tamamladı. Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü'ne kupası Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak tarafından verildi.

Erzurum Dadaş Atlı Cirit Spor Kulübü adına konuşan Taha Tetik, "Çok sevinçliyiz. Erzurum'dan böyle bir takımı 1. Lig'e çıkartmak büyük bir gurur. Erzurum halkımıza teşekkür ediyoruz. Bize desteklerini esirgemedikleri için. Ne desem heyecanımızı tarif edemem şu an" cümlelerine yer verdi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, "Bu milletin özünde var olan ve her daim cenge hazır olmak için düğünde, cemiyette, bayramda icra ettiği geleneksel spor dalları ile ilgili alakalı Sındırgı alt yapılarını bitirdi. Üç ayrı spor kulübünün bulunduğu ilçemizde beş yıldan beri Türkiye geneli müsabakaları gerçekleştiriliyor. Ata sporu yaşatıldığı gibi ilçemize de ekonomik katkı da sağlanıyor. Turizme, otellerimize, esnafımıza da bu tür organizasyonlar katkı sunuyor. Ekonomik açıdan değer katıyor. Geçtiğimiz günlerde de Geleneksel Türk Sporları Merkezimizde uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmıştık. Bunlar Sındırgı için önemli işler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dostluk çerçevesinde müsabakaları tamamlayan takımlarımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Sındırgı Kocakonak Geleneksel Türk Sporları Merkezi cirit sahasında dostluk çerçevesinde gerçekleştirilen maçları ata sporları meraklısı yüzlerce kişi izledi.