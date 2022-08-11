Balıkesir haberleri: Balıkesirspor'da Berat da imzayı attı Balıkesir spor haberi | TFF 2'nci Lig'de iç transferde kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, sol bek Berat Aydoğdu'yla da yeniden anlaştı. TFF 2'nci Lig'de iç transferde kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, sol bek Berat Aydoğdu'yla da yeniden anlaştı. Hacettepe altyapısında yetişip son 3 sezondur Balıkesir'de görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, Başkan Nedim Öner ve Başkan Yardımcısı, Futbol Şube Sorumlusu İsmet Deniz'in katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı. Berat, geçen sezon kırmızı-beyazlılarda 6, önceki sezon ise 20 maçta forma giymişti. - Balıkesir Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Balıkesirspor Balıkesir Spor Haberler

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