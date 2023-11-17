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BAL 11. Grup'ta 6. hafta maçları oynanacak

Başarı Otomotiv Rüstempaşa ve Aksaray Gençlik'in mücadele ettiği BAL 11. Grup'ta 6. hafta maçları oynanacak. Ligde henüz puanla tanışamayan Başarı Otomotiv Rüsrempaşaspor, hafta sonu kendisi gibi puanla tanışamayan Hekimhan Belediyespor'u ağırlayacak. Aksaray Gençlikspor ise Hacılar Erciyes deplasmanında puan mücadelesi verecek. Her iki takım da 19 Kasım Pazar günü saat 13.00'te sahaya çıkacak. - ELAZIĞ