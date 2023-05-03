Bakan Kurum ve futbolcular depremzede çocuklarla maç yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da depremzede çocuklar ile maç yaptı. Yükselen Anadolu Beyaz ve Kırmızı Takımların teknik direktörlüğünü Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yaptığı maç 3-3 beraberlikle bitti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva'da depremzede çocuklar ile maç yaptı. 'Yükselen Anadolu Beyaz ve Kırmızı Takımların teknik direktörlüğünü Arda Turan ve depremi Hatay'da yaşayan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yaptığı maç 3-3 beraberlikle bitti. Dostluğun kazandığı maçta futbolculara sahaya depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin yazılı olduğu formayla çıktı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedeler için Bakan Kurum'un talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde özel bir gösteri maçı organize edildi. Depremden sonra İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcularla maç yaptı. Bakan Murat Kurum da Yükselen Anadolu Beyaz Takım'da yer aldı.

Volkan Demirel ise açıklamasında, "Organizasyonun içinde bulunan herkese teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden beri maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu dönemi hep birlikte atlatacağız. Çünkü oradaki insanları eski hayatlarına döndürmek insani görevimiz. İyiyim aslında, iyiyim demeye utanıyorum ama hayat devam ediyor. Kötüyüm de diyemiyorum. Çünkü Allah'a şükür şu anda buradayım. Hatay'a gittikten sonra tanıdığım çok insanı kaybettim. Ailem benimleydi, hayatım bitebilirdi. Hayattayız ona şükrediyoruz" diye konuştu.