Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'nın Nymburk şehrinde organize edilen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çekya'nın Nymburk şehrinde düzenlenen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Türk Milli Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcularımız Emirhan Akçakoca, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Münevvere Yılmaz, Ramazan Ünlü ve Kardelen Demir kardeşlerimin göstermiş olduğu başarılardan dolayı kutluyor, Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızın gururla dalgalanmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Demirören Haber Ajansı / Spor