Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'nın Nymburk şehrinde organize edilen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çekya'nın Nymburk şehrinde organize edilen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Özel Sporcular Down Atletizm Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Çekya'nın Nymburk şehrinde düzenlenen SU-DS Özel Sporcular Down Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 30 madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Türk Milli Takımı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcularımız Emirhan Akçakoca, Dilara Çevik, Ali Topaloğlu, Münevvere Yılmaz, Ramazan Ünlü ve Kardelen Demir kardeşlerimin göstermiş olduğu başarılardan dolayı kutluyor, Ay-Yıldızlı şanlı bayrağımızın gururla dalgalanmasına vesile olan herkese şükranlarımı sunuyorum."


Demirören Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası Atletizm su Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title