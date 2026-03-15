Bakan Bak: "Arda Güler'in golü Türk futbolu adına gurur verici"

Bakan Bak: 'Arda Güler'in golü Türk futbolu adına gurur verici'
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin ziyaretinde Real Madrid'in Arda Güler'in attığı golü değerlendirerek bunun Türk futbolu için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Bakan Bak, Arda'nın milli takım ve Türk futbolu için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin ziyaretinde yaptığı açıklamada Arda Güler'in Real Madrid formasıyla attığı golün Türk futbolu adına gurur verici olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Artvin'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli incelemelerde bulundu. Bakan Bak, ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Dün oynanan La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada milli futbolcu Arda Güler'in attığı golün sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Bak, golün Türk futbolu adına gurur verici olduğunu vurguladı.

Arda Güler'in Türk futbolu için çok önemli bir değer olduğunu belirten Bakan Bak, "Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Arda Güler, Türk futbolu için gerçekten çok önemli ve değerli bir yıldız. Real Madrid formasıyla attığı gol, dünya futbol literatüründe en uzak mesafeden atılan goller arasında yer aldı. En uzak mesafeden atılan goller sıralamasında yanılmıyorsam ya 5. sırada yada 4. sırada. Yaklaşık 70 metre mesafeden, kalecinin önde olduğunu fark ederek çok akıllıca bir vuruşla topu filelere gönderdi. Gerçekten müthiş bir gol oldu. Bugün sadece Türkiye'de değil, bütün dünya futbol kamuoyunda Arda Güler konuşuluyor. Bu da bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Arda, hem milli takımımız hem de Türk futbolu adına çok önemli bir oyuncu. Önümüzde önemli bir maç var. Türkiye Milli Futbol Takımı, 26 Mart'ta Romanya ile Dünya Kupası elemesi maçına çıkacak. Arda'nın böyle bir gol atması bu önemli maç öncesinde hem milli takımımıza hem de milletimize moral oldu. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'de forma giyen bir Türk futbolcunun böyle bir gole imza atması uzun yıllar konuşulacak bir başarıdır. Arda Güler, hem milli takımımıza yaptığı katkılarla hem orta sahadaki oyunuyla hem de kulübündeki yükselen performansıyla bizleri gururlandırıyor. Kendisini gönülden tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Romanya karşısında iyi bir sonuç alarak yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz."

Milli takıma Dünya Kupası yolunda başarılar dileyen Bak, "Teknik direktörümüz Vincenzo Montella yönetiminde takımımız iyi işler yapıyor. Hedefimiz 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak. Bu turnuva Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. İnşallah Romanya karşısında iyi bir sonuç alarak yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak hepimiz bunu istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu

Devrim Muhafızları'nın kalbiydi! Bir kez daha vuruldu
Vahim iddia: İsrail, İran'a nükleer silah kullanmayı düşünüyor

Hem İran hem de dünya için kabus olur! İşte İsrail'in korkunç planı
Araçlarda multimedya ekran kullanımına ilişkin yeni karar

Büyük tepki çeken yaptırım kararında geri adım atıldı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti

Barzani, Türkiye'yi yakından ilgilendiren teklifi reddetti
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

Akılalmaz bir nedenle çıktığı direkte can verdi
Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

Tartışma yaratan kare!
UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu

UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu

Ailesini cinsel istismarla suçlayan İsrailli bakanın kızı ölü bulundu
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

Rakibini 68 metreden avlayan Arda'dan bomba paylaşım
Atletico Madrid'den Fenerbahçeli yıldıza kanca

Atletico Madrid'e doğru yolcu