Bahçelievler Belediye Başkanı İçişleri Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanını Yağlı Güreşlere Kırmızı Dipli Mumla Davet Etti

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı kırmızı dipli mumla davet etti. Kırmızı dipli mumla davet etmek terimi birini bir yere gelmesi için çok ısrar etmek anlamına geliyor ve özellikle Kırkpınar davetiyesi olarak biliniyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı kırmızı dipli mumla davet etti. Kırmızı dipli mumla davet etmek terimi birini bir yere gelmesi için çok ısrar etmek anlamına geliyor ve özellikle Kırkpınar davetiyesi olarak biliniyor.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşlerinde pehlivanlar yarın er meydanına çıkıyor. Etkinlik öncesi Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı Kırkpınar ritüellerinden 'kırmızı dipli mumla' yağlı güreş müsabakalarına davet etti.

Kırkpınar'ın davet simgesi kırmızı dipli mum; kitle iletişim araçlarının yaygın olmadığı dönemlerde Kırkpınar ağası tarafından, Mart ayından itibaren kasaba ve köylere, pehlivanlara ve tanınmış kişilere gönderilir ve bu kişiler Kırkpınar'a davet edilirdi. Halk arasında sıkça kullanılan ve birinin bir yere gelmesi için ısrar etmek anlamına gelen "kırmızı dipli mumla çağırmak" deyimi de buradan geliyor. Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Günşen'e göre, bu deyimin yörede yaygın kullanımı Kırkpınar geleneğiyle yerleşmiş olabileceği yönünde. Günşen, geleneğin mumlarla ağaç formu verilmiş objelerin süslendiği ve bereketi ifade eden "nahl" geleneğiyle ilşkisine de dikkat çekiyor. Bu kadim gelenek iletişim alanında yaşanan tüm gelişmelere rağmen Kırkpınar'ın bir rengi olarak günümüzde de sürdürülüyor.

BAŞPEHLİVANLAR DA ETKİNLİĞE KATILACAK

"Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor" sloganıyla düzenlenen 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, 16 Eylül Cumartesi günü Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında gerçekleştirilecek.

Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban ile Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala da 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katılacak. Başpehlivanlar Mustafa Taş, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, İsmail Koç, Atilla Güzel, Faruk Akkoyun da etkinlikte kispet giyecek.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır "Ata sporumuz yağlı güreşi yeniden Bahçelievler'de yapmaya başlıyoruz. Meşhur yağlı güreşçilerimizin, Edirne'den Kırkpınar'dan Türkiye'mizin her yerinden 400'ü aşkın pehlivanımızın katılacağı 18. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin yapılacağı dualı çayıra küçük büyük herkesi davet ediyoruz" dedi.

KIRMIZI DİPLİ MUMLA ÇAĞIRMAK DEYİMİ

İletişimin günümüzdeki kadar çeşitli olmadığı dönemlerde, Kırkpınar'a davet edilecek pehlivanlar, devlet erkanı, toplumun önde gelen şahsiyetleri için ulaklar çıkartılır, kırmızı dipli mumlar gönderilirmiş. Edirne'deki mumhanelerde dökülen kırmızı dipli mumlar, Kırkpınar'ın hamisi olarak değerlendirilen Kırkpınar ağasının bir davetiyesi olarak, bahar aylarından itibaren atlı ulakların terkisine yüklenir; hatta yol boyunca geçtikleri köylerde, civar yerleşimlerde, halkın toplu olarak gittiği kahvehaneler gibi mekanlara bu mumların asıldığı olurmuş.

Trakya Gezi sitesinde yer alan bilgilere göre, bu kadim gelenek iletişim alanında yaşanan tüm gelişmelere rağmen Kırkpınar'ın bir rengi olarak günümüzde de sürdürülmektedir. Yerel yöneticiler, Kırkpınar ağaları, Kırkpınar düzenleme komitesinde yer alan yetkililer bizzat devlet büyüklerini ziyaret ederek, beraberlerinde "kırmızı dipli mum" götürmektedirler. Bu durum gelenekten beslenen bir saygınlık ifadesi taşıyarak, o kişinin Kırkpınar çayırını şereflendirmesinin arzulandığını göstermenin en güzel yolu olarak görülmektedir.