Bağımlılıkla Mücadele ve Yeni Tesisler Açılışı

'EN ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZDEN BİR TANESİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çınar ilçesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve gençlik merkezinin açılışına katıldı. Bakan Bak'a; Vali Murat Zorluoğlu, Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin eşlik etti. Açılış töreninde konuşan Bakan Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında stadyumlarıyla, kapalı yüzme havuzlarıyla, salonlarıyla beraber çok büyük bir tesis haznesi var. Bu tesisler gerçekten çok çok kıymetli. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi de bağımlılıkla mücadele. Bunun içerisinde dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak. Dolayısıyla bu tesisleri, bu yatırımları önemsiyoruz. En çok da ailelerden bize gelen talepler içerisinde yarı olimpik havuzlar, yüzme havuzları, çocukların yüzme öğrenmeleri bizim için çok çok önemli. Aileler için çok çok önemli. O nedenle biz ailelere şunu söylüyoruz. Çocuklarınızı lütfen tesislerimize getirin. Yüzme öğrensinler. Gençlik merkezlerimizde sosyalleşsinler. Öz güvenleri artsın. Tiyatro, sanat, müzik, resim gibi pek çok aktiviteye katılsınlar ve bu ülkenin çocukları olarak 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin gelişmesi için diğer arkadaşlarıyla beraber çalışmalarına devam etsinler istiyoruz. O yüzden bakanlığımızın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde 12 milyona yakın insanımıza yüzme öğrettik. Gerçekten ailelerden burada bir memnuniyet var. Özellikle de biz bölgemizde yatırımlarımızı arttırıyoruz, devam ediyoruz" dedi.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANMAK İSTİYORUZ'

Bakan Bak, tesislerin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Bu gençlik merkezi, Diyarbakır'daki 12'nci Gençlik Merkezi'miz. Ama bunların sayılarını arttırmaya devam edeceğiz. Yine yüzme havuzları, yarı olimpik yüzme havuzları talebi var ilçelerimizden. Onları da yatırım programımıza aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'En büyük projem' dediği 'Terörsüz Türkiye' projesinde, biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici, iyileştirici gücünü etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Gençlerimize dokunmak istiyoruz. Gençlerimizin enerjisini bu ülkenin menfaatleri için, bu ülkenin geleceği için etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Onlara büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin hedeflerini anlatmak istiyoruz. Vizyonunu anlatmak istiyoruz. Onların fikirlerini dinlemek istiyoruz. Özellikle de bu iki tesisin Çınar'a, Çınar'ın halkına, gençlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından dualar okundu, açılış kurdelesi kesildi.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,