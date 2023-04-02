Aziz Yıldırım iftar yemeğinde ortaya çıktı! Elinin son halini gören herkes aynı dileği diledi
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Fenerbahçe Gönülleri Derneği'nin verdiği iftar yemeğine sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ve görev yaptığı dönemdeki kurmayları katıldı. Uzun süre sonra görüntülenen Yıldırım'ın elindeki bandaj dikkat çekti. Sosyal medyada fotoğrafı görenler Yıldırım için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Uzun zamandır gözlerden uzak olan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Gönülleri Derneği'nin düzenlediği iftar yemeğinde görüntülendi.
AZİZ YILDIRIM'IN ELİNDEKİ BANDAJ DİKKAT ÇEKTİ
İftar yemeğinde Aziz Yıldırım'ın dışında başkanlık yaptığı dönemdeki kurmayları Şekip Mosturoğlu ve Mahmut Uslu da bulundu. Objektiflere yansıyan Yıldırım'ın elinde bandaj olması dikkatlerden kaçmadı.
SİYASETE ATILMAYACAK
Geçtiğimiz günlerde siyasete atılacağı söylenen Aziz Yıldırım, iddiaları net bir ille yalanlamış ve siyasete girmeyeceğini belirtmişti.
İftar yemeğinden fotoğraflar: