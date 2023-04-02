Aziz Yıldırım iftar yemeğinde ortaya çıktı! Elinin son halini gören herkes aynı dileği diledi

Fenerbahçe Gönülleri Derneği'nin verdiği iftar yemeğine sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ve görev yaptığı dönemdeki kurmayları katıldı. Uzun süre sonra görüntülenen Yıldırım'ın elindeki bandaj dikkat çekti. Sosyal medyada fotoğrafı görenler Yıldırım için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.