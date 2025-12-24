Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede uyuşturucu testinin pozitif olduğu belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a 'çekil' çağrısı yaptığı iddia edildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Aziz Yıldırım, kısa sürede sosyal medyada dolaşmaya başlayan haberler sonrası kendisi ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında çıkan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yıldırım, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.

"HABER TAMAMEN YALAN"

Aziz Yıldırım açıklamasında, "Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, "Aziz Yıldırım cephesi Saran'a çağrı yaptı: "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…" şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.