Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Sadettin Saran’ın uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından, Saran'ın Fenerbahçe Başkanlığından çekilmesi yönünde çağrı yaptığı iddia edilen Aziz Yıldırım'dan yalanlama geldi. "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin" şeklinde bir ifade kullanmadığını belirten Yıldırım, "Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım" dedi.
- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede uyuşturucu testi pozitif çıktı.
- Aziz Yıldırım, Odatv'de yayınlanan 'Aziz Yıldırım cephesi Saran'a çağrı yaptı: Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin' haberinin yalan olduğunu açıkladı.
- Aziz Yıldırım, kendisinden veya yakınlarından mevcut başkan veya yönetime böyle bir çağrı yapılmadığını belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede uyuşturucu testinin pozitif olduğu belirlendi. Yaşanan bu durumun ardından Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın Sadettin Saran'a 'çekil' çağrısı yaptığı iddia edildi.
YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Aziz Yıldırım, kısa sürede sosyal medyada dolaşmaya başlayan haberler sonrası kendisi ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında çıkan iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yıldırım, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu.
"HABER TAMAMEN YALAN"
Aziz Yıldırım açıklamasında, "Odatv isimli internet sitesinde yer alan bir haberin içerisinde, "Aziz Yıldırım cephesi Saran'a çağrı yaptı: "Çekil yerine Şekip Mosturoğlu gelsin…" şeklinde yalan bir haber almaktadır. Ben bir çağrı yapacaksam bunu açık açık kamuoyuna yaparım. Ne benden ne de bana yakın olan insanlardan mevcut başkan ya da yönetime böyle bir çağrı yapılmamıştır. Tamamen hayal ürünü olan bu ve bu tip haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim" ifadelerini kullandı.