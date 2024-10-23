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Aykut Kocaman'dan canlı yayında Ali Koç'a serzeniş: Bir kere bile adım geçmedi

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin mevcut durumunu ve teknik direktör krizlerini değerlendiren Kocaman, adının hiç geçmemesi nedeniyle serzenişte bulundu. Kocaman, "Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi" dedi.

Teknik Direktör kariyerinde birçok takımı çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Kocaman'ın konuşmasından satırbaşları;

"Fenerbahçe ne ifade ediyor? sorusuna; 'Dönmeyeceğiniz zamanda döndüğünüz oldu' diyen moderatöre, Aykut Kocaman şöyle yanıt verdi; Şöyle, burası Türkiye. Bu kulüpler çok önemli firmalar, inanılmaz güçleri olan, içinde çıkan inşaları çok önemli yerlere taşımış olan yerler. Fenerbahçe de öyle Galatasaray'da öyle Beşiktaş da öyle. Buradaki arkadaşlarla da büyük ihtimal aynı duygulara sahibiz. Bu kulüplerde ihtiyaç olduğunda "Gel" deniyorsa birisine o gider.

Aykut Kocaman'dan canlı yayında Ali Koç'a serzeniş: Bir kere bile adım geçmedi

8 puanlık fark var artık bu saatten sonra ciddi bir seri yakalaması gerekiyor. Fenerbahçe'de oyuncuların arzusu azalmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe, şu an çok önemli bir virajda. Fenerbahçe, bu virajı geçerken yarışta kalabilirse yarışta son haftaya kadar gider. Ama bu viraj geçen seneye göre biraz daha tehlikeli bir viraj olarak da gözüküyor.

Aykut Kocaman'dan canlı yayında Ali Koç'a serzeniş: Bir kere bile adım geçmedi

"BİR TEK BENİM İSMİM GEÇMEDİ"

Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi. Tekrar söylüyorum benim bir beklentim yok ama bir durumu anlatmaya çalışıyorum. 'Neden ben değilim?' sorusu değil. Bunu sorma hakkım yok. Bunun yanıtını o günkü yönetenler verirler. Ben olmak zorunda değilim ama bu CV ile seçeneklerden biri olamıyorsam bu bir durumdur.

Aykut Kocaman'dan canlı yayında Ali Koç'a serzeniş: Bir kere bile adım geçmedi

"MOURINHO SAĞLIKLI GÖZÜKMÜYOR"

Buraya gelen yabancı teknik direktörler kendilerini yukarıda görüyorlar ve kolay sanıyorlar. Sonra buradaki zorlukları görünce bir duvara çarpma hali oluyor. Jose Mourinho'nun şu anki beden dilini ilk geldiği gündeki gibi yüksek özgüvenli görmüyorum. Şu anda çok sağlıklı gözükmüyor.

Aykut Kocaman'dan canlı yayında Ali Koç'a serzeniş: Bir kere bile adım geçmedi
Kaynak: Haberler.com / Spor

Aykut Kocaman Fenerbahçe Ali Koç Spor

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Yorumlar (1)

Köfteci Jardel:

Senin kıymetini bizim cahil taraftar bilemedi hocam.

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