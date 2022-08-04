Aydın spor haberi... Başkan Erkan Aydın'dan çağrı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın spor haberi... Başkan Erkan Aydın'dan çağrı

Aydın spor haberi... Başkan Erkan Aydın'dan çağrı

Aydın spor haberine göre Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, transfer çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, güçlü bir kadro kurmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

 - Güncelleme:

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, transfer çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, güçlü bir kadro kurmak için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Başkan Aydın, başta atanmışlar olmak üzere seçilmişler, Karslı işadamlarını Kars 36 Spor'un başarılı olması için destek olmaya davet etti.

Kars 36 Spor'un yerinin amatör olmadığına dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, 2022-2023 sezonunda 3. Lige çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Erkan Aydın, "Sezon öncesi transferler çalışmalarımız devam ediyor. Kars 36 Spor'un hedeflerine uygun oynadıkları takımlarda başarılı olan sporcularla anlaştık. Birçoğunu transfer ettik. İç transferde anlaştığımız futbolcular oldu. Biz yönetim olarak Kars'ın başarılı olması için her adımı atıyoruz" dedi.

"Birlikten kuvvet doğar"

Kars 36 Spor'un başarılı olması için herkesin bir bütün olması gerektiğini ifade eden Başkan Aydın, "Birlikten kuvvet doğar, biz birlikteliğimizi sağlamak zorundayız. Karslıyım diyen herkes üzerine düşeni yapmalı, bizlere başlata bürokratlar olmak üzere siyasiler, seçilmişler, Karslı işadamları kısacası Karslıyım diyen herkes şehrin takımına destek vermeli, Kars 36 Spor'un amatör ligde oynaması doğru değil. Yeşil beyazlı ekibin yeri üst liglerdir. Üst liglerde yerimizi almamız gerekiyor. Bundan dolayı maddi ve manevi bütün Karslıları takımlarına destek olmaya davet ediyorum. Gelin hep birlikte bu sezon arzuladığımız profesyonel ligde yerimizi alalım" diye konuştu.

"Karslı işadamlarını göreve çağırıyoruz"

Karslı işadamlarını göreve çağırdıklarını belirten Aydın, "Kars dışında yaşayan, çeşitli derneklerde yönetici olan işadamlarımızı göreve davet ediyoruz. Kars 36 Spor'a destek olmaya davet ediyoruz. İşadamlarını Kars 36 Spor'a maddi destek vermeye davet ediyoruz. Ancak onların maddi ve manevi destekleri ile daha güçlü bir takım oluştururuz. Hatta Kars'ın başarısına katkı koyacak önemli sporcuları, işadamlarının transfer yaparak Kars 36 Spor'a kandırmalarını bekliyoruz. İnan el ele vermeyi başardığımız takdirde önümüzde engel kalmaz. Gelin bu şehrin takımına, bu şehrin çocuklarını sahip çıkalım. Bu şehri zirveye taşıyalım" şeklinde konuştu. - KARS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erkan Aydın Aydın Kars Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title