Aydın'da Anadolu Sportif Yetenek Akademisi (ASYA) Spor Kulübü Kuruldu

Aydın'da bilardo sporuna gönül verenlerin tek çatı altında toplanacağı ASYA Spor Kulübü, bilardo başta olmak üzere farklı spor dallarında hizmet verecek. Kulüp, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve spora yönlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenleyecek.

Aydın'da bilardo sporuna gönül verenlerin tek çatı altında toplanacağı Anadolu Sportif Yetenek Akademisi (ASYA) Spor Kulübü kuruldu. Prof. Dr. Ersen Yazıcı'nın kurucu başkanlığını yaptığı ASYA Spor Kulübü'nün bilardo başta olmak üzere briç, trap ve benzeri farklı spor dallarında hizmet vereceği belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde kurulum süreci geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde tamamlanan ASYA Spor Kulübü'nün tanıtım toplantısı Aydın Polisevi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Kulüp Başkanı Prof. Dr. Ersen Yazıcı, Kurucu Üyeler Coşkun Ganim, Mehmet Tevfik Okka, Bülent Çağlayan, Halil Yılmaz, Oğuz Toprak ve Hüseyin Karacan ile bilardo sporuna gönül veren toplam 29 katılımcı katıldı. ASYA Spor Kulübü'nün kurulma fikrinden başlayarak gelinen noktaya kadar sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Kurucu Başkan Ersen Yazıcı, Aydın'da bilardo sporuna hizmet eden ilk kulüp olduklarını açıkladı.

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Yazıcı, kulüp olarak Aydın ve Ege Bölgesi, genelde tüm yurtta; başta bilardo sporu olmak üzere farklı spor dallarında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının düzenlediği veya izin verdiği faaliyetlere, spor müsabaka ve yarışmalarına katılmayı amaçladıklarını söyledi. Kulübün renklerinin "Siyah ve Turkuaz" şeklinde belirlendiği ve kulübe bağlı bilardo spor dalının kurulduğunu belirten Yazıcı, "Aralık ayı içerisinde Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 3 Bant Kulüpler Arası Birinci Lige Yükselme Müsabakalarına kulüp olarak katılacağız. Kulüp bünyesinde kurmayı planladığımız briç, trap ve benzeri farklı spor dallarında düzenlenecek sportif faaliyetlere de katılmayı düşünüyoruz. Sportif faaliyetlerin yanında bölgesel ve ulusal çapta genç yeteneklerin keşfedilmesi, spora yönlendirilmesi, spor aracılığıyla bağımlılıkla mücadeleyi hedefliyoruz" dedi. - AYDIN