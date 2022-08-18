Avusturya'da skandal! Altay Bayındır'ı tribünden fırlattıkları davul tokmağıyla boynundan vurdular

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın henüz başında bulduğu golle mücadeleyi 1-0 önde götüren temsilcimizde kaleci Altay Bayındır'a, Wien tribünlerinden davul tokmağı atıldı. Bir süre yerde kalan milli eldiven tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, Avusturyalı taraftarlar haddini aştı.

DAVUL TOKMAĞI FIRLATTILAR

Temsilcimiz karşılaşmayı 1-0 önde götürürken, Austria Wien tribünleri büyük bir skandala imza attı. Avusturyalı taraftarlar kale arkası tribününden Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlattı. Boynuna isabet eden davul tokmağıyla yere yığılan milli eldiven yürekleri ağza getirdi.

OYUNA DEVAM ETTİ

Hemen hakem olay yerine giderken, maçı da durdurdu. Sağlık görevlilerin müdahalesiyle kendisine gelen Altay Bayındır, karşılaşmaya daha sonra kaldığı yerden devam etti.