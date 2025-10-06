Finlandiya'nın Lahti kentinde 28 Eylül- 6 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atan kadın ve erkek Goalball Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olarak yurda döndü.

Goalball Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olan kadın ve erkek Goalball Milli Takımı, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla yurda döndü. Tarifeli uçakla İstanbul Havalimanına iniş yapan milli takım kafilelesini; dış hatlar terminali gelen yolcu kapısında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım ile birlikte sporcuların aileleri ve genç yaştan sprocular karşıladı. Şampiyon kafile, kapıdan çıkışta Türk bayrakları ve çelenklerle karşılandı.

"Kupalarımızı Gazze'deki şehitlerimize ve yaşayanlara armağan ediyoruz"

Şampiyonluklara dair açıklamalarda bulunan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Çok teşekkür ediyorum. Ülkemize çok büyük bir onurla dönmüş olduk. Çok şükür bugün çifte kupa ile ülkemize dönmek nasip oldu. Ülkemizin dört bir yanında Gazze'ye destek İsrail'e kınama mitingleri yürüyüşleri vardı. Bizim sorumluluğumuz çok büyüktü çok ağır bir sorumluğumuz vardı. O maçı almak istiyorduk. Hocamız, sporcularımız inanılmaz bir şekilde motive olmuşlardı çok şükür o turnuvayı da farklı bir şekilde 10'a 3 gibi ezici bir şekilde kazandılar. Biz de kupalarımızı Gazze'deki şehitlerimize ve yaşayanlara armağan ediyoruz, ülkemize armağan ediyoruz. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu başarı tüm Türkiye'ye armağan olsun"

Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım'ın ardından konuşan Goalball Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk, "İsrail'i yenerek tüm Müslüman alemine armağan ettik. Tüm Türkiye'ye armağan ettik bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Yine bizlere her zaman desteğini veren Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Paralimpik Komitemiz Murat Aksu'ya, Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım'a ailelerimize, kulüplerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu başarı tüm Türkiye'ye armağan olsun" dedi.

"15 ülke tek tek elimizi sıkmak zorunda kaldı"

Goalball Erkek Milli Takımı Kaptanı Hüseyin Alkan, Türkiye'ye mutluluk içerisinde döndüklerinin altını çizerek, "15 tane ülke vardı hepsi tek tek bizim elimizi sıkmak zorunda kaldı. Artık dünyada savaşlar son bulsun. Çünkü ülkelerin birbirine üstünlüğü savaşla değil, bilimle irfanla sanat ve sporla biz de ülkemizi spor alanında engelliler olarak çok iyi temsil ederek mutluluk içerisinde ülkemize döndük" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL