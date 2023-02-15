Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa maçı için Trabzon'a gelen Basel'den duygusal paylaşım: Böyle anlarda futbol ikinci plandadır

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel, Türkiye'deki deprem felaketi sonrası "Böyle anlarda futbol ikinci plandadır" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı. İsviçre ekibi, maça gelmek için havaalanında bulunan futbolcularının siyah-beyaz fotoğraflarını paylaştı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında karşı karşıya geleceği Basel, sosyal medya hesabından depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'ye destek mesajı verdi.

"BÖYLE ANLARDA FUTBOL İKİNCİ PLANDADIR"

Havaalanından siyah-beyaz fotoğraflar paylaşan Basel, "Böyle anlarda futbol ikinci plandadır. Kalbimiz depremzedelerle birlikte." ifadelerini kullandı.

Avrupa maçı için Trabzon'a gelen Basel'den duygusal paylaşım: Böyle anlarda futbol ikinci plandadır

MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak ve şifresiz yayınlanacak.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com - Spor

Trabzonspor Deprem Basel Spor Haberler

title