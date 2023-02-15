Avrupa maçı için Trabzon'a gelen Basel'den duygusal paylaşım: Böyle anlarda futbol ikinci plandadır

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel, Türkiye'deki deprem felaketi sonrası "Böyle anlarda futbol ikinci plandadır" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı. İsviçre ekibi, maça gelmek için havaalanında bulunan futbolcularının siyah-beyaz fotoğraflarını paylaştı.