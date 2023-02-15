Avrupa maçı için Trabzon'a gelen Basel'den duygusal paylaşım: Böyle anlarda futbol ikinci plandadır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ile karşılaşacak Basel, Türkiye'deki deprem felaketi sonrası "Böyle anlarda futbol ikinci plandadır" ifadelerini kullanarak bir paylaşım yaptı. İsviçre ekibi, maça gelmek için havaalanında bulunan futbolcularının siyah-beyaz fotoğraflarını paylaştı.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında karşı karşıya geleceği Basel, sosyal medya hesabından depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'ye destek mesajı verdi.
"BÖYLE ANLARDA FUTBOL İKİNCİ PLANDADIR"
Havaalanından siyah-beyaz fotoğraflar paylaşan Basel, "Böyle anlarda futbol ikinci plandadır. Kalbimiz depremzedelerle birlikte." ifadelerini kullandı.
MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Litvanya'dan Donatas Rumsas yönetecek. Rumsas'ın yardımcılıklarını Dovydas Suziedelis ve Vytenis Kazlauskas yapacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak ve şifresiz yayınlanacak.