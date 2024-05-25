Avrupa ikincisi Sivaslı güreşçi memleketinde coşkuyla karşılandı

Avrupa ikincisi Sivaslı güreşçi, memleketi Sivas'ın Zara ilçesinde düzenlenen törenle karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U23 Güreş Avrupa Şampiyonası'na katılan Sivaslı güreşçi Yüksel Sarıçiçek, finalde rakibine mağlup oldu. Podyumun ikinci basamağında Türk Bayrağı açan Sarıçiçek, memleketinde coşkuyla karşılandı. Zara ilçesi girişinde düzenlenen törenle karşılanarak araç konvoyu eşliğinde ilçeyi turlayan güreşçi, hemşehrilerinin ilgisiyle karşılaştı.

Zara Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda konuşan Milli Güreşçi Yüksel Sarıçiçek, "Sizin hakkınızı asla ödeyemem. Sizlerin desteklerinin ilçemize daha çok madalyalar getireceğine eminim. İnşallah küçük kardeşlerimden de şampiyonlar çıkacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi. - SİVAS