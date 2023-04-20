Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen milli güreşçi Taha Akgül, madalyayı Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere armağan ettiğini belirtti.

10. kez Avrupa şampiyonu olduğunu anımsatan Taha, "Benim için çok kritik bir eşikti. 9. şampiyonluktan sonra 10. şampiyonluk farklı bir deneyim oldu. Ezeli rakibimle karşılaştım. O açıdan çok önemliydi. Zor maçlardı, çok önemli şampiyonları yenerek Avrupa şampiyon oldum. Çok mutluyum." dedi.

Güreşte ağır sıkletin zirve demek olduğuna dikkati çeken Taha, şunları kaydetti:

"Çift haneli rakamlara çıkmak hedefimdi. İstiklal Marşı'mızı yeniden okuttuğum için gururluyum. Manevi hazzı için yapıyorum. Yoksa çok stresli. 3 zorlu rakibi yenerek finale kalıyoruz. Ön eleme müsabakalarında çok özveri gösteriyoruz. Finalde son pozisyonda ayağımı ciddi incittim. Şu an ciddi sakatlık yaşıyor olabilirim. Ayağımızı verdik ama madalyayı vermedik. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bu madalya deprem bölgelerinde özellikle Hatay ve Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden insanlara armağan ediyorum. Onların yalnız değil. Her zaman onların yanındayız. Emeği geçen herkese, federasyonumuza, ASKİ Spor'a tüm takım arkadaşlarıma teşekür ediyorum.

Feyzullah Aktürk: "O anlar rüya gibiydi, şu an o rüyayı yaşıyorum"

Altın madalya kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu ünvanını koruduğu için mutlu olduğunu söyledi.

"O anlar rüya gibiydi, şu an o rüyayı yaşıyorum" diyen Feyzullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Unvanımı korumak istiyordum. Allah nasip etti, bunu başardım, o açıdan çok mutluyum. İlk altın madalyayı ben aldım. Yarında inşallah Yasemin Adar, öbür gün Rıza Kayaalp ve diğer arkadaşlarımızla bu başarın devamı gelecektir. Geçen seneki Avrupa şampiyonasında 7 altın kazanmıştık, inşallah bu sefer bu sayıyı da geçeceğiz. Bu arada benim SMA hastası bir yeğenim var. Bugün İnstagram hesabımda bilgilerini paylaşacağım. Valilik izinli olarak açacağımız söz konusu hesaba güreşsever dostlarımız ile halkımızdan yardımcı olmalarını rica ediyorum. Bu mübarek günlerde zekatlarını bekliyorum. Çifte bayram olur bizler için. Altın madalyamızı Türk milletimize armağan ediyorum."