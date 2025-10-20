Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu, eski yıldız oyuncu Royston Drenthe'nin sağlık haberiyle sarsıldı. 38 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Cuma günü ani bir rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde oyuncunun felç geçirdiği açıklandı. Drenthe'nin durumu stabil ancak sağlık ekibi hala gözlem altında tutuyor.

KAYSERİ ERCİYESSPOR FORMASI DA GİYMİŞTİ

Drenthe, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim. 2014-2015 sezonunda Süper Lig ekibi Kayseri Erciyesspor forması giymiş, kısa sürede taraftarın ilgisini çekmişti.

Kariyerinde Real Madrid, Feyenoord, Everton ve Reading gibi takımlarda da forma giyen oyuncu, Avrupa futbolunun bir dönem en yetenekli gençlerinden biri olarak görülüyordu.

FC DE REBELLEN'DEN AÇIKLAMA

Drenthe'nin bağlı bulunduğu Hollanda kulübü FC De Rebellen, Pazar günü yaptığı açıklamada oyuncunun emin ellerde olduğunu, "Royston şu anda hastanede tedavi görüyor. Doktorlar durumunu yakından takip ediyor ve hızlı bir iyileşme süreci umuyoruz" sözleriyle duyurdu.

VAN PERSIE'DEN DUYGUSAL SÖZLER

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, deplasmanda alınan 7-0'lık Heracles galibiyetinin ardından eski takım arkadaşı hakkında, "Bu beni çok korkutuyor. Onun ve ailesinin durumu iyi olur umarım. Korkunç bir şey. Onu Feyenoord ve gençlik akademisinden tanıyorum. Çok iyi bir çocuk" dedi. Van Persie'nin sözleri, Hollanda futbol camiasında duygusal yankı uyandırdı.

EVERTON'DAN DESTEK MESAJI

Drenthe'nin eski kulübü Everton, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Everton'daki herkes, Royston Drenthe'nin hastaneye kaldırıldığı haberlerinin ardından, onun tam ve hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını diliyor" ifadelerini kullandı.

FUTBOL CAMİASINDAN DESTEK YAĞIYOR

Bir dönem Real Madrid formasıyla dikkatleri üzerine çeken Drenthe için futbol dünyasından destek mesajları gelmeye devam ediyor. Sağlık ekibinin, yıldız oyuncunun yeniden tam sağlığına kavuşması için umutlu olduğu bildirildi.